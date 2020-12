Berlin. Das Impfen gegen Corona hat in Deutschland begonnen. Doch wie kommt man an einen Termin für die Spritze, wenn man an der Reihe ist?

Sie wird immer wieder als Licht am Ende des Tunnels bezeichnet: Die lang ersehnte Impfung gegen das Coronavirus. Seit dem 27. Dezember wird in Deutschland mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer geimpft. Zuerst sind besonders gefährdete Menschen an der Reihe. Doch viele fragen sich, wie sie sich eigentlich einen Termin zum Impfen sichern können. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Noch steht nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl an Impfdosen in Deutschland zur Verfügung. Deshalb ist die Verteilung streng durch eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums geregelt. Wie die Terminvergabe funktioniert, ist allerdings Ländersache – egal, ob die Spritze im Impfzentrum oder von einem mobilen Team gesetzt wird. Lesen Sie auch: Coronavirus: Kommt Deutschland an genügend Impfstoff?

Wie viele Termine braucht man für die Corona-Impfung?

Für alle derzeit am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten sind zwei Impfungen im ungefähren Zeitraum von drei Wochen notwendig – so auch bei dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer, der bereits in Deutschland verimpft wird. Erst sieben Tage nach der zweiten Spritze besteht der erstrebte Immunschutz, heißt es in einem Informationsschreiben des Robert Koch-Instituts (RKI). Auch interessant: Corona: Jens Spahn will keine Sonderrechte für Geimpfte

Um sicherzugehen, dass die Impfung ordnungsgemäß erfolgt, ist es sinnvoll, direkt beide Termine zu vereinbaren.

Termin für die Corona-Impfung: Wie kriegt man ihn in welchem Bundesland?

Wie man die zwei für die Impfung nötigen Termine bekommt, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Der Überblick. Lesen Sie auch: Corona-Impfungen sind gestartet: Das müssen Sie wissen

Baden-Württemberg: Hier sind erste Terminvergaben für Menschen über 80 Jahren möglich. Termine für Zentrale Impfzentren (ZIZ) können ab sofort über die Impftermin-Servicehotline des Landes vereinbart werden, die über die Rufnummer 116 117 erreichbar ist. In Kürze sollen auch Anmeldungen über eine App möglich sein.

Hier sind erste Terminvergaben für Menschen über 80 Jahren möglich. Termine für Zentrale Impfzentren (ZIZ) können ab sofort über die Impftermin-Servicehotline des Landes vereinbart werden, die über die Rufnummer 116 117 erreichbar ist. In Kürze sollen auch Anmeldungen über eine App möglich sein. Bayern: Im Freistaat müssen sich impfwillige Bürger an ihr zuständiges Impfzentrum wenden, um einen Termin zu vereinbaren. Dies kann über die direkte Telefonnummer oder eine Weiterleitung nach Wählen der einheitlichen Nummer 116 117 erfolgen. Ab Januar 2021 ist eine Online-Anmeldung geplant.

Im Freistaat müssen sich impfwillige Bürger an ihr zuständiges Impfzentrum wenden, um einen Termin zu vereinbaren. Dies kann über die direkte Telefonnummer oder eine Weiterleitung nach Wählen der einheitlichen Nummer 116 117 erfolgen. Ab Januar 2021 ist eine Online-Anmeldung geplant. Berlin: In der Hauptstadt kann ein Termin vereinbart werden, nachdem man eine schriftliche Einladung per Brief durch den Berliner Senat bekommen hat. Darin befinden sich alle Informationen zum weiteren Vorgehen. Eine Terminvergabe erfolgt hier explizit nicht über die Wahl der Nummer 116 117.

In der Hauptstadt kann ein Termin vereinbart werden, nachdem man eine schriftliche Einladung per Brief durch den Berliner Senat bekommen hat. Darin befinden sich alle Informationen zum weiteren Vorgehen. Eine Terminvergabe erfolgt hier explizit nicht über die Wahl der Nummer 116 117. Brandenburg: Über ein Call-Center sollen sich Impfberechtigte in Brandenburg ab dem 4. Januar 2021 anmelden können. Die Telefonnummer soll noch bekannt gegeben werden.

Über ein Call-Center sollen sich Impfberechtigte in Brandenburg ab dem 4. Januar 2021 anmelden können. Die Telefonnummer soll noch bekannt gegeben werden. Bremen: In Bremen erhalten Personen, die eine Impfung erhalten dürfen, einen Brief mit weiteren Informationen zur Terminvergabe.

In Bremen erhalten Personen, die eine Impfung erhalten dürfen, einen Brief mit weiteren Informationen zur Terminvergabe. Hamburg: Für die Impfungen in der Hansestadt sind ein Online-Tool und der Aufbau eines Call-Centers geplant.

Für die Impfungen in der Hansestadt sind ein Online-Tool und der Aufbau eines Call-Centers geplant. Hessen: Die Terminvergabe in Hessen soll ebenfalls über die Telefonnummer 116 117 möglich sein. Zudem soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Online-Anmeldung geben.

Die Terminvergabe in Hessen soll ebenfalls über die Telefonnummer 116 117 möglich sein. Zudem soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Online-Anmeldung geben. Mecklenburg-Vorpommern: Hier werden genauere Informationen mit einer Einladung für die Impfung per Brief versendet. Mit dem Schreiben kann ein Termin vereinbart werden.

Hier werden genauere Informationen mit einer Einladung für die Impfung per Brief versendet. Mit dem Schreiben kann ein Termin vereinbart werden. Niedersachsen: In Niedersachsen können Termine für die Corona-Impfung über die Rufnummer 0800-9988665 vereinbart werden. Später soll die Anmeldung auch online funktionieren.

In Niedersachsen können Termine für die Corona-Impfung über die Rufnummer 0800-9988665 vereinbart werden. Später soll die Anmeldung auch online funktionieren. Nordrhein-Westfalen: Eine Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung in Impfzentren kann über 116 117 erfolgen, sobald der Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Eine Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung in Impfzentren kann über 116 117 erfolgen, sobald der Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Rheinland-Pfalz: Ein Terminvergabesystem ist für Anfang bis Mitte Januar geplant. Ein genauer Zeitpunkt soll noch bekannt gegeben werden. Ein Callcenter wurde für die Terminvergabe bereits beauftragt. Die Telefonnummer ist noch nicht bekannt.

Ein Terminvergabesystem ist für Anfang bis Mitte Januar geplant. Ein genauer Zeitpunkt soll noch bekannt gegeben werden. Ein Callcenter wurde für die Terminvergabe bereits beauftragt. Die Telefonnummer ist noch nicht bekannt. Saarland: Im Saarland können Termine für die Corona-Impfung in einem Impfzentrum über die telefonischen Hotlines 0681-5014422 und 0800-9991599 gebucht werden, sobald wieder Termine verfügbar sind. Die ersten verfügbaren Termine bis Ende Januar seien innerhalb von 24 Stunden vergeben worden.

Im Saarland können Termine für die Corona-Impfung in einem Impfzentrum über die telefonischen Hotlines 0681-5014422 und 0800-9991599 gebucht werden, sobald wieder Termine verfügbar sind. Die ersten verfügbaren Termine bis Ende Januar seien innerhalb von 24 Stunden vergeben worden. Sachsen: Die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung soll online oder über eine zentrale Hotline erfolgen. Genauere Informationen sollen noch veröffentlicht werden.

Die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung soll online oder über eine zentrale Hotline erfolgen. Genauere Informationen sollen noch veröffentlicht werden. Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt sind Terminbuchungen für die Impfung derzeit noch nicht möglich, weil zuerst Altenheime versorgt werden.

In Sachsen-Anhalt sind Terminbuchungen für die Impfung derzeit noch nicht möglich, weil zuerst Altenheime versorgt werden. Schleswig-Holstein: Im hohen Norden gibt es zwei Wege, um einen Termin für die Corona-Schutzimpfung zu vereinbaren: Entweder online über die Webseite www.impfen-sh.de oder telefonisch über die Nummer 116 117. Beides ist möglich, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Im hohen Norden gibt es zwei Wege, um einen Termin für die Corona-Schutzimpfung zu vereinbaren: Entweder online über die Webseite www.impfen-sh.de oder telefonisch über die Nummer 116 117. Beides ist möglich, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Thüringen: Der Freistaat plant ebenfalls ein Online-Buchungssystem. Außerdem ist die Terminvergabe über die Telefonnummer 03643-4950490 ab 4. Januar 2021 möglich.

Corona-Impfung ohne Termin – geht das?

Nein, man braucht für die Corona-Impfung aktuell einen Termin. Einfach zum Impfzentrum zu gehen und darauf zu hoffen, an die Reihe zu kommen, ist deshalb sinnlos. Ein konkreter Termin, an dem es für breite Teile der Bevölkerung möglich sein wird, sich impfen zu lassen, steht noch nicht fest. (raer)