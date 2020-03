Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronakrise in den USA: 1000-Dollar-Scheck für Amerikaner?

Seit 100 Jahren hat der Oberste Gerichtshof in Washington keine angesetzten Anhörungen mehr verschoben – in diesem Monat ist es der Fall. Seit Ende des zweiten Weltkriegs hat das „Kentucky Derby” immer am ersten Samstag im Mai stattgefunden – in diesem Jahr wird das legendäre Pferderennen in Louisville erst am 5. September gestartet.

Zwei von Dutzenden Folgeerscheinungen der Coronavirus-Krise, die mittlerweile alle Lebensbereiche in den Vereinigten Staaten erfasst hat. Binnen weniger Tage ist die offizielle Zahl der Infektionen auf rund 5000 angestiegen. Rund 90 Menschen starben an den Folgen der vom Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, für den seit Montag in einem Testversuch in Washingon State zum ersten Mal an Menschen ein Impfstoff getestet wird.

Coronavirus in den USA – Trump wechselt den Ton

Am augenfälligsten war der Tonwechsel bei Donald Trump. Der Präsident, der die Pandemie noch am Wochenende verharmlost hatte („es wird vorbeigehen”), verkündete am Montag eine Liste mit präsidialen Verhaltensregeln, die ab sofort alle Amerikaner für mindestens zwei Wochen strikt befolgen sollen: Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sind zu meiden. Ebenso Besuche in Bars und Restaurants. Reisen, die nicht unabdingbar notwendig sind, sollten storniert werden.

Zuvor hatten britische Wissenschaftler berechnet, dass bis zu 2,2 Millionen Amerikaner sterben könnten, wenn der Staat nicht rigoros eingreift. Trump schloss nicht aus, dass es eine landesweite Ausgehsperre geben wird, um den „unsichtbaren Feind“ zu bekämpfen.

Trump rückte auch von seiner Prognose ab, das Coronavirus-Thema werde sich schon bald erledigt haben. Das könne bis „Juli, August” dauern, sagte er, deutlich ernster im Ton, und deutete an, dass die USA in eine Rezession rutschen könnten. Auslöser: Trotz massiver Senkung des Leitzinses durch die Notenbank „Fed” erlebte die Wall Street den schwärzesten Montag seit 1987. Der Aktienindex Dow Jones stürzte um fast 13 Prozent ab.

Wegen Coronaviurs: Trump-Regierung will Amerikanern 1000 Dollar geben

Am Dienstag legte der Präsident darum mit einem rund 850 Milliarden Dollar umfassenden Hilfspaket nach, das die US-Wirtschaft nachhaltig stützen soll. Neben Fluggesellschaften, die bereits Zuschüsse und Kredite im Volumen von 60 Milliarden Dollar erbeten haben, sollen auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren.

Ganz neu: Laut Finanzminister Steve Mnuchin soll Otto Normalamerikaner binnen der nächsten zwei Wochen einen Bar-Scheck vom Staat erhalten, um die Kollateralschäden der Coronavirus-Krise abzumildern. Der republikanische Senator Mitt Romney hatte zuvor die Summe von jeweils 1000 Dollar in Spiel gebracht; Reiche natürlich ausgenommen. Trump ließ dafür große Sympathien erkennen.

Mnuchin sagte, dass der Kongress dem Vorhaben bereits bis Ende dieser Woche zustimmen soll. Was ambitioniert ist. Das Repräsentantenhaus hatte in der vergangenen Woche bereits ein eigenes Stützungsprogramm aufgelegt. Umfang: „nur” 100 Milliarden Dollar. Bisher haben Trump Republikaner im Senat ihre Zustimmung dafür noch nicht gegeben. Darüber hinaus plant das Finanzminister eine Verschiebung der zentralen Einkommenssteuerzahlungen am 15. April. Privatleute wie Firmen sollen 90 Tage Aufschub erhalten.

Coronavirus in den USA – weitere Schlaglichter:

60 Prozent der Amerikaner zeigen sich nach einer aktuellen Umfrage „besorgt” oder „sehr besorgt” über das Coronavirus. Im Februar waren es nur 36 Prozent

über das Coronavirus. Im Februar waren es nur 36 Prozent Im Großraum San Francisco gilt seit Dienstag für sechs Millionen Menschen für die nächsten drei Wochen eine Rund-um-Uhr-Ausgehsperre . Nur bei dringenden Anlässen sollen Ausnahmen zugelassen werden.

. Nur bei dringenden Anlässen sollen Ausnahmen zugelassen werden. 32 Millionen Schüler in allen Teilen der USA haben Montag schulfrei wegen des Coronavirus. Für viele Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, stellen sich akute Betreuungsprobleme

In den Bundesstaaten New Jersey, New York und Connecticut sind ab sofort alle Kinos, Casinos und Sporthallen geschlossen

Große Gastronomieketten wie McDonald’s und Starbucks stellen ihren Betrieb auf Abholung und Lieferdienste um. Kunden sollen sich nicht mehr in den Schnellrestaurants und Kaffeehäusern längere Zeit aufhalten dürfen

und stellen ihren Betrieb auf Abholung und Lieferdienste um. Kunden sollen sich nicht mehr in den Schnellrestaurants und Kaffeehäusern längere Zeit aufhalten dürfen Der Versandhaus-Riese Amazon will zusätzlich 100.000 Mitarbeiter einstellen, um die hohe Zahl der Online-Bestellungen wegen der Coronavirus-Epidemie bewältigen zu können. Das Unternehmen werde 350 Millionen Dollar investieren, um unter anderem die Stundenlöhne der Beschäftigten um zwei Dollar zu erhöhen, sagte ein Sprecher.

will zusätzlich einstellen, um die hohe Zahl der Online-Bestellungen wegen der Coronavirus-Epidemie bewältigen zu können. Das Unternehmen werde 350 Millionen Dollar investieren, um unter anderem die Stundenlöhne der Beschäftigten um zwei Dollar zu erhöhen, sagte ein Sprecher. Die Tech-Riesen Microsoft , Facebook , Google , Twitter , LinkedIn , Reddit und YouTube üben den Schulterschluss, um auf ihren Plattformen die grassierende Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien über das Coronavirus zu stoppen

, , , , , und üben den Schulterschluss, um auf ihren Plattformen die grassierende Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien über das Coronavirus zu stoppen Die Corona-Krise wirkt sich zunehmend auf die demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen aus. Nachdem die Bundesstaaten Louisiana und Georgia ihre Vorwahlen bereits verschoben hatten, entschied Gouverneur Mike DeWine, die für Dienstag angesetzten Urnengänge auch in Ohio zu stoppen – aus Gründen der Infektionsprävention. Bernie Sanders, neben Joe Biden der einzige noch im Rennen befindliche Kandidat, erklärte, dass die noch verbleibenden knapp 25 Vorwahlen vielleicht ausgesetzt werden sollten, um Bürger nicht unnötig einem Ansteckungsrisiko auszusetzen.