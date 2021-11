Mammut-Entdecker Bernard von Bredow: Forscher und Tochter in Paraguay getötet

Areguá, Paraguay Zwei brutale Todesfälle geben der Polizei in Paraguay Rätsel auf. Die Getöteten sollen ein deutscher Forscher und seine Tochter sein.

Der bekannte deutsche Forscher, Geigenbauer, und Museumsgründer Bernard von Bredow und seine 14-jährige Tochter sollen in Paraguay getötet worden sein. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Aussagen von Freunden der Familie und den Obduktionsbericht der paraguayaischen Behörden berichtet, soll die Leiche Bredows schon am 22. Oktober gefunden worden sein.

Am Körper des Forschers sollen sich laut dem zitierten Bericht Folterspuren gefunden sein. Die Todesursache soll demnach ein Kopfschuss gewesen sein. Auch Bernard von Bredows Tochter Loreena soll getötet worden sein. Lokale Medien in Paraguay gehen offenbar von einem Raubmord aus, weil Bredows Haus durchwühlt worden sei.

Das Haus, in dem Bernard von Bredow und seine Tochter getötet worden sein sollen. Foto: Screenshot: https://www.abc.com.py/

Bernard von Bredow: Mammutforscher, Geigenbauer, Restaurateur

Bernard von Bredow stammte ursprünglich aus Bayern. In einer Schlucht im Chiemgau entdeckte er im Jahr 1975 die Rippe eines Mammuts - zehn Jahre später wurde das gesamte Skelett des Tieres ausgegraben. Außerdem entdeckte Bredow in seinem Heimatdorf Siegsdorf einen der wichtigsten Jagdplätze des Neandertalers in Europa.

Neben seiner Tätigkeit als Forscher baute Bernard von Bredow Geigen und restaurierte Autos und Flugzeuge. Der 62-jährige unternahm Forschungsreisen in die gesamte Welt und kam dadurch unter anderem nach Neuseeland und Sibirien. (fmg)