Hände waschen und mindestens 1,50 Meter Abstand halten gelten im Kampf gegen das Coronavirus als unverzichtbar. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen die Vermutung nahe, dass ein stärkeres Augenmerk auch auf die Übertragung des Virus durch so genannte Aerosole gelegt werden sollte.

Berlin. Virologe Christian Drosten sieht Deutschland dank der Wissenschaft in einer guten Situation. Zudem plädiert er für eine neue Strategie.

Drosten: Deutsche könnten zweiter Infektionswelle entkommen

Die Sorge vor einem zweiten ausufernden Infektionsgeschehen, das zu einem neuen Shutdown führen könnte, war bislang berechtigt. Zwar schließen führende Wissenschaftler die Möglichkeit einer erneuten massenhaften Infektion mit dem Coronavirus nach wie vor nicht aus. Dank neuer Erkenntnisse über Sars-CoV-2, sieht der Chef der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, nun aber zumindest die Möglichkeit, dass die Menschen in Deutschland „ohne zweite Welle durchkommen“.

„Jetzt kennen wir das Virus genauer, wir wissen besser, wie es sich verbreitet“, sagte Drosten in einem Gespräch mit dem „Spiegel“. Dadurch könne einem zweiten Shutdown entgangen werden, meint der Virologe. So seien beispielsweise die Inkubationszeit und die Zeit, in der man ansteckend ist, „deutlich kürzer als anfangs gedacht“.

Drosten: Forschungsarbeit hat 50.000 bis 100.000 weitere Tote verhindert

In seinem zweimal wöchentlich erscheinenden Podcast mit dem NDR hatte Drosten am Donnerstag zudem erklärt, dass einzelne sogenannte Superspreader überproportional viele Menschen anstecken. Auf Grundlage dieser Erkenntnis müsse die Strategie im Kampf gegen das Coronavirus angepasst werden.

Drosten empfiehlt, künftig alle Personen zu isolieren, die in Verdacht stehen, sich mit einem Superspreader in einer „sozialen Situation“ – beispielsweise im Fitnessstudio – befunden zu haben. Die Quarantäne, erklärte er nun gegenüber dem „Spiegel“, könne auf Basis des neuen Wissensstandes jedoch auf eine Woche verkürzt werden.

Insgesamt sieht der Chef-Virologe und Berater der Bundesregierung dem Bericht zufolge Deutschland in einer guten Situation. Milde Maßnahmen hätten ausgereicht, um eine Pandemiewelle zu stoppen, „und zwar total effizient“. Die Arbeit seines Forschungsteams und der Austausch mit der Politik sei dafür maßgeblich gewesen. Anderenfalls, glaubt er, gebe es in Deutschland „jetzt 50.000 bis 100.000 Tote mehr“.