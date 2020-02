Erst im Januar hatte es in der Osttürkei ein schweres Erdbeben mit über 40 Toten gegeben. (Archivbild)

Berlin. Am Sonntag hat ein Erdbeben die Region um die iranisch-türkische Grenze erschüttert. In der Türkei starben mindestens acht Menschen.

Erdbeben Erdbeben an iranisch-türkischer Grenze: Mindestens acht Tote

Erdbeben an iranisch-türkischer Grenze: Mindestens acht Tote

Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat am Sonntagmorgen die Türkei und den Iran erschüttert. Wie der türkische Innenminister Suleyman Soylu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte, seien auf türkischer Seite mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, etwa 21 seien verletzt worden.

Am stärksten von dem Erdbeben betroffen sei die Stadt Van, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Laut Soylu suchen in vier Dörfern der Region noch immer Rettungsmannschaften mit Suchhunden nach möglichen Verschütteten. Der staatliche TV-Sender TRT zeigte Bilder eingestürzter Gebäude in dem Ort Ozpinar.

Erdbeben fordert Verletzte in Türkei und Iran

Die betroffene Region liegt etwa 250 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt. Auch im Nachbarland der Türkei bebte die Erde. In der iranischen Provinz West-Aserbaidschan seien laut Angaben des Rettungsdienstes 30 Menschen verletzt worden, sieben von ihnen schwer. Von Todesopfern war dort jedoch zunächst nichts bekannt.

Das Epizentrum des Erdbebens lag laut dem Erdbebenzentrum der Universität Teheran in sechs Kilometern Tiefe in der Nähe des Dorfs Habasch-e Olja. In den umliegenden Dörfern gab es Gebäudeschäden.

Häufige Erdbeben in der Türkei und im Iran

Das Erdbeben an der iranisch-türkischen Grenze war nicht das erste in diesem Jahr. ImJanuar gab es in der Osttürkei ein Beben mit 40 Toten. Davor hatte es zwei Erdbeben im Süden des Irans gegeben – unweit eines Atomkraftwerks.

