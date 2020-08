Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erdbeben in Tirol: Erschütterung erreicht Stärke von 4,1

Ein Erdbeben der Stärke 4,1 hat am Samstagabend Teile des österreichischen Bundeslandes Tirol erschüttert. Das Zentrum des Erbebens lag nahe der 8000-Einwohner-Stadt Landeck in einer Tiefe von rund zehn Kilometern.

Die Erschütterungen waren in einem Umkreis von etwas 50 Kilometern zu spüren, meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Erbeben in Tirol: Eines der stärksten der vergangenen Jahre

Über mögliche Schäden lagen zunächst keine Informationen vor. Den Experten zufolge kann es bei dieser Erdbebenstärke vereinzelt zu leichten Schäden kommen. Nach Angaben der Seite Erdbebennews.de handelte es sich um eines der stärksten Erdbeben in Tirol der letzten Jahre.

In der Nacht auf Sonntag folgte dann ein weiteres leichtes Erdbeben mit einer Stärke von 3,5. Dieses Erdbeben war in einem Umkreis von etwa 40 Kilometern spürbar, schreibt das ZAMG.

Landeck liegt nur 40 Kilometer Luftlinie entfernt vom beliebten südbayrischen Urlaubsort Oberstdorf und gut 20 Kilometer östlich vom österreichischen Touristenort St. Anton am Arlberg. Garmisch-Partenkirchen ist rund 45 Kilometer entfernt. Möglicherweise waren schwache Erschütterungen auch noch in einzelnen Orten am Bodensee zu bemerken.

Erdbeben in Österreich: Schon im Juli zwei Erschütterungen

Schon am 23. Juli kam es in Österreich zu zwei leichteren Erdbeben. Das Epizentrum der Erschütterungen im Juli lag nahe des Ortes Damüls in Vorarlberg, rund 25 Kilometer südöstlich von Bregenz am Bodensee.

Mit Magnituden von 2,6 und 2,5 fielen beide zwar weniger stark aus als die jüngsten Beben in Tirol. Wie die ZAMG berichtete, gingen beide Beben dennoch mit deutlichen Erschütterungen und Grollgeräuschen einher.

