Erster „DSDS“-Sieger Alexander Klaws hat geheiratet

Der Musical-Darsteller Alexander Klaws hat seine Kollegin und Freundin Nadja Scheiwiller geheiratet. Die Trauung fand nach Angaben der Künstler in Basel in der Schweiz statt. Mit Fotos in sozialen Netzwerken verkündeten beide an Heiligabend die Nachricht von der – mehr oder weniger – geheimen Hochzeit.

Auf Instagram hatte Klaws am 24. Dezember ein Foto von sich und seiner Partnerin in einem festlich geschmückten Saal veröffentlicht. Auf dem Bild klatschen offensichtlich Freunde und Angehörige des Paares, halten gebastelte Herzen in den Händen. Zu dem Foto schreibt Klaws: „SPREAD THE LOVE...!“ Seine Nachricht ist mit einem Herz und Ringen versehen, dazu das Datum der Hochzeit: 12.12.19.

Auch Klaws’ Frau Nadja hat auf der Fotoplattform Instagram ein Bild veröffentlicht. Es zeigt das Paar bei einer Umarmung. Die Bildunterschrift: „Wir trauten uns Mann & Frau zu werden und ich bin einfach glücklich“. Auf beiden Bildern ist die Schweiz als Ort angegeben. Tausende Fans wünschen dem Paar in sozialen Netzwerken Glück.

Alexander Klaws heiratet Nadja Scheiwiller: Paar lernte sich bei Proben kennen

Alexander Klaws wurde einem breiten Publikum als erster Gewinner der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2003 bekannt. Der gebürtige Ahlener (Westfalen) speilte nach dem Gewinn bei „DSDS“ in mehreren Musicals mit – u.a. in Tarzan und im Tanz der Vampire.

Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller sind jetzt verheiratet. Foto: Gartner / imago/Gartner

Bei den Proben zu Tarzan lernte Klaws die Schweizer Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller kennen. Das Paar hat bereits einen Sohn.

Zuletzt hatte Klaws nach seinem Aus beim Veranstalter Stage mit der Musical-Szene abgerechnet. Klaws spielte zuletzt bei den Karl-May-Festspielen Winnetou. (ac)