Einen Drink konnte man entweder am Platz oder an der Bar zu sich nehmen.

In separaten Lounges speisten die Gäste an Bord der Lockheed L 1049 G „Super-Constellation“ der Lufthansa.

In den 1960er Jahren bei SAS sehr beliebt als Snack an Bord: Garnelen.

Noch bis in die 1980er Jahre war der Bordservice in Flugzeugen fast unvorstellbar luxuriös. Bilder aus den Archiven von Lufthansa und Scandinavian Airlines zeigen frisches Fassbier und Hummer.

Noch bis in die 1980er Jahre war der Bordservice in Flugzeugen fast unvorstellbar luxuriös. Bilder aus den Archiven von Lufthansa und Scandinavian Airlines zeigen frisches Fassbier und Hummer.

Anfang 1960 wurde das Bier bei der Lufthansa nicht in Dosen, sondern frisch gezapft serviert.

Dazu gab es bei der deutschen Fluglinien einen frisch geschnittenen Schinken und einen Schnaps als „Absacker".

In den 1960er Jahren bei SAS sehr beliebt als Snack an Bord: Garnelen.

Etwas später gab es dann auch immer wieder Hummer, wie dieses undatierte Foto zeigt.



Um diesen luxuriösen Service zu bieten, wurde in den Bordküchen weit mehr gebraten und aufgewärmt, als es heute der Fall sein dürfte.

Die warmen Speisen wurden direkt aus dem Topf oder von Platten am Platz serviert.

Das Personal konnte die Gäste der skandinavischen Airline vom Gang aus beraten.

Die Köche hantierten mit heißen Soßen ...

... und an großen Büfetts.



Auch die Lufthansa hatte lange Zeit Köche an Bord, wie auf diesem Foto aus dem Jahr 1958 zu sehen ist.

In separaten Lounges speisten die Gäste an Bord der Lockheed L 1049 G „Super-Constellation" der Lufthansa.

Einen Drink konnte man entweder am Platz oder an der Bar zu sich nehmen.

Nach Essen und Getränken ein kleiner Nachtisch? Für diesen Gast gab es ein kleines Stück Käse an Bord von SAS.

Statt aktueller Kinofilme auf kleinen Bildschirmen sah das Unterhaltungsprogramm der Lufthansa 1958 Kartenspiele vor.



Für Kleinkinder hatten Lufthansa-Maschinen um 1957 Babykörbe an Bord.

Auch größere Betten waren vorhanden.

Bei SAS wurde sogar Frühstück ans Bett gebracht.

Bei den Skandinaviern galt auch nach dem Ende der Schwarz-Weiß-Foto-Ära ein ausgiebiges Essen als guter Service.

Frische Gerichte bot die Lufthansa auch 1984 noch an.



Besondere alkoholische Getränke mussten die Fluggäste separat bezahlen.

Mit der Einführung von unterschiedlichen Klassen nahm der luxuriöse Bordservice etwas ab.



Eurowings serviert jetzt Döner an Bord – für sechs Euro

Döner ist eines der liebsten Fast-Food-Produkte der Deutschen. Und nun müssen wir selbst in der Luft nicht mehr auf das gefüllte Fladenbrot verzichten. Die Airline Eurowings serviert jetzt nämlich Döner an Bord.

Eingefleischten Dönerfans werden von dem Bord-Snack aber wahrscheinlich eher enttäuscht sein – die Zutatenliste stimmt mit dem klassischen Rezept nicht ganz überein. Laut der „Wingsbistro“-Karte ist die „Dönertasche“ gefüllt mit gebratenem Hähnchenfleisch, Krautsalat, Tomatenscheiben und Ziegenfrischkäse.

Eurowings-Döner kommt seinem türkischen Vorbild nur bedingt nah

Leider kann man also nicht aus scharfer, Kräuter- oder Knoblauchsauce auswählen, das Rotkraut und der Eisbergsalat fehlen komplett, auch Zwiebeln sind weit und breit nicht in Sicht. Und auch Verfechter des traditionellen Lammfleisch-Döners kommen nicht auf ihre Kosten.

Ab sofort an Bord: Hot Snacks wie Döner und Panini Caprese ➡ https://t.co/68WUV0QUsM pic.twitter.com/7kKZiVbvPv — Eurowings (@eurowings) February 4, 2020

Anders als bei der Dönerbude des Vertrauens kostet die türkische Köstlichkeit auch nicht nur drei, sondern sechs Euro. Viele Twitter-User stellten unter dem Post auch andere wichtige Fragen: Gibt es einen Dönerspieß an Bord? Gibt es Ayran dazu? Und grenzt die Zubereitung eines Döners in einem geschlossenen Raum nicht an Geruchsbelästigung?

Eurowings- Was man über die Fluggesellschaft wissen musseurowings- was man über die fluggesellschaft wissen muss

(lhel)