Fake News sind Viren der digitalen Welt – Dreck klickt gut

Berlin Die Sprachnachricht klang echt und besorgniserregend. Eine Freundin hatte die kurze Ansprache per WhatsApp geschickt, meine Gattin bekam sie via Facebook. Die Absenderin habe diese hochgeheimen News von einer Freundin erhalten, die sie von einer Freundin habe, deren Freundin in einer Uni-Klinik arbeite und durch Zufall an diese vertraulichen Informationen gekommen sei, die nicht veröffentlicht werden dürften, weil die Bevölkerung verunsichert werden könne.