Helene Fischer ist wieder da - 2022 dann auch endlich wieder auf einer Bühne in Deutschland. Nach ihrer Single “Vamos a Marte” können sich Fischer-Fans jetzt auf ein langersehntes Live-Konzert der Sängerin freuen.

Berlin Bald erscheint das neue Album von Helene Fischer. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat die Sängerin für ihre Fans eine Überraschung.

Für Helene Fischer-Fans sind es aufregende Wochen: In wenigen Tagen kommt das neue Album der Sängerin heraus, im Fernsehen ist sie in mehreren Shows zu sehen und zusammen mit Partner Thomas Seitel erwartet sie ihr erstes Kind.

Um die Wartezeit auf das am 15. Oktober erscheinende Album "Rausch" zu verkürzen, hat Helene Fischer jetzt auf ihrem Instagram-Kanal einen ersten Songausschnitt veröffentlicht.

Helene Fischer veröffentlicht Songausschnitt

"Noch 4 Tage! Um euch die Zeit bis Freitag zu versüßen, veröffentliche ich in den nächsten Tagen ein paar Songausschnitte. "Blitz" macht den Anfang! Ich bin sooo gespannt, wie ihr all die Songs findet", schrieb die Musikerin am Montag (11. Oktober).

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie in einem leicht transparenten Body zeigt, und einen Ausschnitt aus dem Song "Blitz". Darin heißt es unter anderem:

"Wie ein Blitz hab ich mich verliebt. Aus dem Nichts warst du da. So schnell wie ein Blitz brennst du unter meiner Haut, elektrischer Traum." Die Fans sind von Lied und Foto begeistert und posten Zeilen voller Herz- und Flammen-Emojis. Lesen Sie auch: So bekommen Sie Tickets für Helene Fischers Mega-Konzert

Mehrere Helene Fischer-Sendungen im Fernsehen

Neben den neuen Fotos und Songausschnitten auf Instagram können sich Fans auch über gleich mehrere Sendungen mit und über die Sängerin freuen. Am 16. Oktober, um 21.45 Uhr, zeigt das ZDF "Im Rausch der Sinne". Der Musikfilm ist dem Sender zufolge eine "60-minütige Reise durch das neue Album und die Seele der Künstlerin".

Am 12. November, um 20.15 Uhr, wird auf Sat.1 eine von Entertainer Stefan Raab produzierte Show mit der Künstlerin ausgetrahlt. In "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" soll die Sängerin in der "intimen Atmosphäre" eines Theaters "einzigartige Versionen" der Songs auf ihrem neuen Album präsentieren, teilte der Medienkonzern ProSiebenSat.1 mit.

Und schon am 6. November, um 20.15 Uhr, erwartet sie Thomas Gottschalk auf seinem Sofa bei "Wetten, dass..?". Gegenüber der "Bild"-Zeitung hatte der Showmaster gesagt: "Ich hoffe, Helene nimmt ihre Schwangerschaft nicht zum Anlass, mir für 'Wetten, dass..?' abzusagen. Aber sie kennt mich gut genug, um sicher sein zu können: Sie bestimmt, worüber wir reden."

Helene Fischer hatte Anfang Oktober ihre Schwangerschaft über Instagram bestätigt. Zuvor hatte es Medienberichte darüber gegeben, dass die Sängerin ein Baby erwarte. In ihrem Post zeigte sich die 37-Jährige nachdenklich darüber, wie ihre private Nachricht an die Öffentlichkeit gelangt war, aber auch voller Vorfreude auf das Kind. (msb)