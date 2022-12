Berlin. Wie ein Monarch entlang der Mauern der eigenen Zitadelle schlendern. Mit diesem Angebot in Italien könnte der Traum bald wahr werden.

Viele haben den Traum ein Eigenheim zu besitzen. Doch warum nicht gleich einen ganzen Palast kaufen? In der norditalienischen Region Emilia Romagna zwischen den Städten Modena und Bologna steht eine historische Burg und der Weiler Serravalle zum Verkauf – verhältnismäßig für einen Spottpreis.

Für 1,9 Millionen Euro bekommen Sie ein in grüner Hügellandschaft gelegenes Schloss, einen Palast aus dem 18. Jahrhundert und einen Teil des zugehörigen Dorfes. Wofür andere Menschen sich eine Eigentumswohnung kaufen, könnten Sie ein Stück bewohnbare Geschichte kaufen. Der Preis sei noch verhandelbar.

Die Festung, die zum Verkauf steht, liegt auf 400 Höhenmetern und hat eine Fläche von 1800 Quadratmetern. Auf dem Anwesen steht ein Schloss, das auf den Ruinen einer heidnischen Siedlung erbaut wurde, ein dreistöckiger Palast, dem Palazzo Boccadiferro, in dem die jetzigen Besitzer gelegentlich wohnen, einem Jagdhaus mit Holzschuppen, einem vierstöckigen Aussichtsturm, einem Panoramaweg und einem 14.000 Quadratmeter großen Park.

Die Festung könnte in ein Ressort umgewandelt werden

Gegenüber "CNN" spricht der Immobilienmakler Paolo Giacopini, dessen Agentur den Verkauf abwickelt von dem großen Potenzial des Anwesens. "Sowohl als privater, stiller Rückzugsort zum Abschalten als auch als Investition, um es in ein Ressort zu verwandeln", könnte die Festung laut dem Italiener genutzt werden. Neben den Gebäuden könnten auch Möbel im Stil der Renaissance und Gemälde verkauft werden.

Die Umgebung sei geprägt von Weinbergen und Hügellandschaften. Das Anwesen wird derzeit für private Veranstaltungen und Konferenzen vermietet, aber die aktuellen Eigentümer, die anonym bleiben möchten, seien nicht mehr in der Lage, den Betrieb der vielen Gebäude zu bewältigen. Im Sommer wohnen sie laut Giacopini im Schloss, das bewohnbar sei und mit Heizung, Küche und anderen Versorgungseinrichtungen ausgestattet ist. Auch das zweistöckige Jagdhaus, das ursprünglich als Landhaus gebaut wurde, sei beheizt.

Das ist ein ziemlich wichtiger Faktor, denn im Winter kann es in der Anlage wohl ziemlich kalt werden. Von dem 1227 erbauten und 1523 umgebauten, aber reparaturbedürftigen Aussichtsturm führt ein geheimer, unterirdischer Gang zum Palast. Der sei in den Wintermonaten eiskalt. So berichtet der Immobilienmakler, dass ein amerikanischer Kunde, der das Anwesen mit ihm besichtigte, behauptete, dass ihm die Füße in seinen Turnschuhen fast erfroren wären.

Das Schloss steht unter Aufsicht der regionalen Kulturbehörde

Ein anderer zu beachtender Faktor beim Kauf der Festung sind noch ausstehende Reparaturen. Auch wenn das Schloss tadellos erhalten sein soll, könnten andere Teile noch Auffrischungen brauchen. Auf Grund seines historischen und künstlerischen Wertes stehe das Schloss unter der Aufsicht der regionalen Kulturbehörde. Deshalb könnten allzu große Renovierungswünsche schwierig werden. Denn die Behörde habe radikale Veränderungen wie die Umwandlung eines Badezimmers in ein Schlafzimmer untersagt.

Traditionsreich ist die Festung und der Ort Serravalle aber allemal. Sie stand jahrhundertelang im Mittelpunkt von territorialen Fehden und Kämpfen gegen Eindringlinge und benachbarte Lehnsgüter. Vor der Einigung des italienischen Königreichs im Jahr 1861 war das Land in zahlreiche Stadtstaaten aufgeteilt, die alle um die Vorherrschaft kämpften.

Die Burg war in der Vergangenheit erbittert umkämpft

Im 12. Jahrhundert wurde die damalige Burg wegen ihrer strategischen militärischen Lage von Modena und Bologna erbittert umkämpft. Zu der Zeit war eine Burganlage ein kleiner militärischer Mikrokosmos, der einen großen Teil des Landes, der Bauern und Pächter schützte. Die Festung, die auf der Asche eines antiken römischen Militärpostens namens Verabulum errichtet wurde, wurde im achten Jahrhundert von den Langobarden erobert und zerstört. Nach dem Wiederaufbau beherbergte die Burg der Legende nach im neunten Jahrhundert Karl den Großen auf seinem Weg nach Rom, wo er in Begleitung französischer Truppen zum Kaiser gekrönt wurde.

In dem Dorf um die Festungsanlage soll durch die circa 40 Einwohnerinnen und Einwohner heute noch ein reges Treiben herrschen. Zusätzlich soll die Gemeinde von einer mit Fresken bemalten Kirche, einer Taverne und einem Weinmuseum, dass sich mit dem örtlichen Landleben befasst, geprägt sein.

Das Anwesen selbst wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut. Der Palast wurde nach der Familie Boccadiferro benannt, was im Deutschen "eiserner Mund" bedeutet. Sie hatte diesen vier Jahrhunderte lang beherrscht und von einer alten überdachten Loggia in ein Adelshaus verwandelt. Mit einer Fläche von etwa 1151 Quadratmetern ist es der größte Teil der Festung.

Das Anwesen gibt es inklusive Gruselgeschichten

Neben dem Park des Castello, dem alten Wassergraben, der den Weiler umgibt und in dem Rosskastanien und Eschen wachsen, gibt es zudem einen großen hängenden Garten und einen Innenhof – in dem eine gespenstische Stimmung herrschen soll. Nach örtlichen Überlieferungen werden Schloss und Anwesen von den Geistern eines Boccadiferro-Fürsten heimgesucht, der zwölf aufeinanderfolgende Ehefrauen getötet haben soll. Ihre gequälten Geister sollen nachts jammernd und wütend durch die Gänge und Säle streifen, um Rache zu üben, und dabei einen Hauch ihrer Düfte in der Luft hinterlassen.

Makler Giacopini tut diese Gerüchte als bloße Erzählungen ab. "Der verstorbene Bruder des jetzigen Eigentümers schrieb eine Forschungsbroschüre über die Geschichte des Ortes und fand heraus, dass Boccadiferro so sehr in seine eine Frau verliebt war, dass er ihr Porträt mehrmals in verschiedenen Kleidern malen ließ, sodass es aussah, als gäbe es viele Frauen, aber es war immer nur sie", sagt er.

Ob an den Gruselgeschichten etwas dran ist, bleibt also offen, genau wie die Frage, wem die Festung als Nächstes gehören wird und ob die historischen Gebäude dann eher zur privaten Märchenrealität oder zum schicken Urlaubsresort werden.