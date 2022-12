Kanye West hat sich in einem Interview erneut antisemitisch geäußert.

US-Rapper Kanye West in Interview: "Ich sehe auch Hitlers gute Seite"

Berlin. Seit längerem sorgt Kanye West mit wirren Aussagen für Aufsehen. Nun gab er ein absurdes Interview – und lobte darin Adolf Hitler.

Er gehörte einst zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Doch seit einiger Zeit macht Kanye West mehr mit wirren Aussagen und kruden Verschwörungstheorien als mit seiner Musik Schlagzeilen. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er dem ehemaligen US-PräsidentenDonald Trump anbot, im kommenden Wahlkampf an dessen Seite als Kandidat für die Vizepräsidentschaft anzutreten. Lesen Sie dazu: US-Präsidentschaft 2024 – Kanye West will mit Trump antreten

Kanye West in Interview: "Ich sehe auch die gute Seite Hitlers"

Nun gab West dem Moderator und Verschwörungstheoretiker Alex Jones ein Interview, in dem er mit wirren Aussagen auffiel. Unter anderem sagte er: "Ich sehe auch die gute Seite Hitlers." Der Diktator habe Autobahnen und Mikrophone erfunden. Dennoch, so West, dürfe man nicht laut sagen, dass er etwas Gutes getan habe. "Und damit bin ich fertig." Jeder Mensch sei wertvoll – auch Hitler.

“Well, I see good things about Hitler also.” -Ye pic.twitter.com/BdUj7tQXlL — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 1, 2022

Die Behauptungen des Rappers über Hitler sind jedoch nicht nur fragwürdig, sondern schlicht falsch. Die erste Autobahn in Deutschland ließ der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer bereits 1932 als Kölner Bürgermeister bauen. Mit der Erfindung des Mikrophons hatte Hitler ebenfalls nichts zu tun. Auch interessant: Kanye West lobt Hitler – Der dramatische Absturz eines Superstars

Kanye West leugnet den Holocaust und verbreitet antisemitische Verschwörungsmythen

Im Gespräch, das West mit einer schwarzen Sturmhaube bekleidet bestritt, äußerte er sich zudem wiederholt antisemitisch, etwa indem er behauptete, jüdische Menschen würden "Pornografie vorantreiben" und "jüdische Banken" hätten seine Konten gesperrt. Später bezeichnete er sich selbst als "Nazi". Zudem leugnete er in Teilen den Holocaust, bei dem die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordeten.

Inzwischen kursieren auf Twitter mehrere Ausschnitte aus dem Interview zwischen Jones und West. Letzterer hat sich in der Vergangenheit immer wieder antisemitisch geäußert, etwa indem er behauptete, "jüdische Medien" würden ihn zensieren und "eine Agenda" gegen ihn haben. In dem Gespräch sagte er: "Ich liebe jüdische Menschen. Aber ich liebe auch Nazis." Lesen Sie auch: Ex-Präsident Donald Trump bewirtet einen Holocaust-Leugner

(fmg)

