Berlin. Im nächsten Funke-Talk „Miteinander reden“ geht es um Klimawandel und Nachhaltigkeit. So können Sie sich mit ihren Fragen beteiligen.

Sind die Hitzewellen, Starkregen und Stürme in Deutschland Zeichen des Klimawandels ? Was kann ich als Einzelne(r) dagegen tun? Wie kann ich nachhaltig leben? Muss Nachhaltigkeit auf Kosten unseres Wohlstands gehen?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben der Unternehmer Dirk Rossmann und Klimaforscher Prof. Mojib Latif am Dienstag, 1. Dezember, 18.30 live auf diesem Portal. Sie sind zu Gast bei „Miteinander Reden“ – dem Talk-Format der Funke Mediengruppe mit den Buchhandlungen Thalia und Mayersche sowie dem Herder Verlag. Moderiert wird die Runde von Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion

Schauen Sie zu, hören Sie zu und stellen Fragen beim virtuellen Live-Talk, auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone. Unter der Mail-Adresse miteinander-reden@funkemedien.de können Sie vorab Ihre Frage einreichen. Das Live-Gespräch können Sie im Livestream auf dieser Webseite verfolgen.

„Miteinander reden“: Verfolgen Sie den Live-Talk auf diesem Portal. Foto: Funke Mediengruppe

„Miteinander reden“: Das sind die Gäste im Funke-Talk

Dirk Rossmann gründete 1972 die gleichnamige Drogeriemarktkette und wurde Geschäftsführer des ersten Selbstbedienungsgeschäfts für Drogeriewaren in Deutschland. Unter den Unternehmern wird Rossmann auch als Erfinder des Drogeriemarktes bezeichnet. Im Thema „Klimaschutz“ ist Rossmann auch stets aktiv. Mehr zum Thema: Immer mehr Bundesbürger steigen auf Elektro-Autos um

Im Herbst 2019 verschenkte Rossmann 2000 Exemplare eines Klimabuches „Wir sind das Klima!“ an alle Bundestagsabgeordneten und Vorstände aller DAX-Unternehmen, auch über die Website seines Unternehmens konnten 25.000 Exemplare kostenlos angefordert werden.

Mojib Latif geb. 1954 in Hamburg, ist Professor an der Universität Kiel und forscht am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Er wurde 2015 mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ausgezeichnet. Außerdem veröffentlichte er mehrere Bücher zum Thema Klimaschutz. Im Jahre 2019 erhielt Latif den NatureLife- Umweltpreis.

Im Mai 2020 hatte die Funke Mediengruppe zusammen mit der Buchkette Thalia und dem Herder Verlag die virtuelle Diskussionsrunde „Miteinander reden“ gestartet. Zum Auftakt sprachen Jörg Quoos mit Ex-Innenminister Thomas de Maizière, Mönch Anselm Grün und Funke-Verlegerin Julia Becker. (fmg)