Mordfall Lübcke: Verdächtiger will neues Geständnis ablegen

Im Falle des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Verdächtige Stephan E. angekündigt, ein neues Geständnis ablegen zu wollen. Gegenüber dem ARD-Politikmagazin „Panorama“ äußerte sich der Rechtsradikale E. erstmals zu öffentlichen Aspekten des Falles.

Inhalte des neuen Geständnisses wollte der Verdächtige nicht offenbaren. Der Rechtsradikale sitzt seit fünf Monaten in Untersuchungshaft, nachdem er im Juni den Mord an Lübcke gestanden hatte. Im Juli hatte E. das Geständnis allerdings widerrufen.

Lübcke-Mord: Verdächtiger fühlt sich falsch dargestellt

CDU-Politiker Walter Lübcke war im Juni dieses Jahres vor seinem Wohnhaus erschossen worden. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Frank Hannig, Dresdner Rechtsanwalt und Strafverteidiger von Stephan E., deutete an, dass er von einem anderen Tatgeschehen als bisher vermutet ausgehe. Demnach könne neben seinem Mandanten noch ein zweiter Mann am Tatort gewesen sein, wie er in dem „Panorama“-Interview sagte. Neben E. sitzen bereits zwei mutmaßliche Täter in U-Haft.

Der Verdächtige erklärte, er wolle öffentlich Fragen beantworten, da das Bild über ihn, „das in der Öffentlichkeit aufgebaut wurde, so nicht richtig“ sei. E. erklärte zudem seine Abneigung gegenüber Lübcke. Demnach sei er bei einer Veranstaltung gewesen, bei der der Regierungspräsident radikale Gegner einer geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zurechtgewiesen hatte.

Hass-Attacken auf Politiker nehmen zu

Gegenüber „Panorama“ sagte E.: „Ich war empört. Ich konnte es nicht fassen, dass ein Politiker weiten Teilen der Bevölkerung nahelegt, das Land zu verlassen, weil sie anderer Meinung sind zu dieser Thematik.“ Den mutmaßlichen zweiten Täter habe E. nicht benennen wollen. Allerdings beschrieb er das Verhältnis zu Neonazi Markus H. aus Kassel als „entscheidendes Verhängnis.“

Markus H. soll E. die Mordwaffe vermittelt haben und sitzt wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord ebenfalls in Untersuchungshaft. Der Verteidiger von H. habe sich gegenüber „Panorama“ nicht äußern wollen. Bisher gibt es keine konkreten Beweise, die H. als zweiten Täter identifizieren könnten.

Walter Lübcke war am 2. Juni dieses Jahres vor seinem Wohnhaus durch einen gezielten Kopfschuss ermordet worden. Rechtsextremist Stephan E. wurde zwei Wochen später festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Hass-Attacken auf Politiker nehmen immer weiter zu. Erst kürzlich erhielt CDU-Politiker Mike Mohring Morddrohungen, Grünen-Politiker Cem Özdemir steht auf der „Todesliste“ eines Neonazi-Netzwerks.

