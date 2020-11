Nach den Ansteckungen auf Nerzfarmen in den Niederlanden , die zur Abschaffung der dortigen Nerzzucht bis 1. März 2021 führen , kommt es auch in Dänemark zu vermehrten Ansteckungen durch das Pelztier. Die Regierung verhängte einen Lockdown über Nordjütland. Alles Weitere sehen Sie hier.

In Dänemark leben deutlich mehr Nerze als Dänen. Gezüchtet werden sie wegen ihres Felles für die Bekleidungsindustrie. Mit etwa 17 Millionen Nerzen auf rund 1200 Farmen ist Dänemark der größte Produzent von Nerzfellen. Doch dieser Industrie droht nun ein (vorläufiges) Ende – wegen Corona.

Bei den Tieren sei zum Teil eine mutierte Form des Coronavirus gefunden worden, die auch auf den Menschen übertragbar sei, sagte Regierungschefin Mette Frederiksen. Dabei handelt es sich um eine Mutation, die entstehen kann, wenn das Coronavirus von Menschen auf Nerze übertragen wird, sich in den Tierbeständen ausbreitet – und dann wieder Menschen infiziert.

Nerzfarmen: Zwölf Menschen mit mutiertem Coronavirus infiziert

Gefunden wurde die Mutation mit dem Namen „Cluster 5“ bisher in fünf dänischen Nerzfarmen. Zwölf Menschen im Norden Jütlands haben sich nachweislich mit dem mutierten Virus infiziert. Laut Frederiksen bestehe das Risiko, dass das mutierte Virus künftige Impfungen unwirksam machen könnte. Die Symptome der mit dem mutierten Virus infizierten Personen seien jedoch nicht schlimmer als bei anderen Corona-Patienten.

Um eine weitere Ausbreitung der mutierten Form des Coronavirus zu vermeiden, wurden deshalb im Nordwesten Dänemarks außerdem scharfe Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. „Ab heute Nacht sind Bürger in sieben Gemeinden Nord-Jütlands dringend aufgerufen, in ihrer Region zu bleiben, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern“, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen bei einer Pressekonferenz.

Betroffen sind demnach mehr als 280.000 Menschen. „Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet“, sagte Frederiksen am Donnerstag. Es handele sich um eine „wirkliche Absperrung“ der Region. Dänen und ausländische Besucher wurden aufgerufen, dem Gebiet fernzubleiben, in dem Restaurants und Bars ab Samstag geschlossen bleiben sollen. Züge und Busse sollen nicht mehr die Grenzen zu den Regionen überqueren. Zudem sei es notwendig, alle Nerze zu keulen, so Frederiksen.

Dänemark tötet rund 17 Millionen Nerze

Die Schlachtung der Tiere solle „so bald wie möglich“ beginnen, sagte der dänische Polizeichef Thorkild Fogde. Er räumte jedoch ein, dass dies bei 15 bis 17 Millionen Nerzen in mehr als tausend Farmen „ein sehr großes Unterfangen“ sei.

In Dänemark gibt es rund 17 Millionen Nerze – sie werden wegen ihres Felles für die Bekleidungsindustrie gezüchtet. Foto: Mads Claus Rasmussen / dpa

Das Coronavirus Sars-CoV-2 wurde in 207 Nerzfarmen nachgewiesen. Nachdem Dänemark vor zwei Wochen in einem ersten Anlauf versucht hatte, die Ausbreitung des Virus zwischen den Nerzfarmen zu stoppen und dafür die Tötung von 4 Millionen Tieren angeordnet hatte, wird die jetzige Radikalmaßnahme mit der Tötung von rund 17 Millionen Tieren nach Einschätzung von Landwirtschaftsminister Mogens Jensen die Nerzwirtschaft für Jahre zum Erliegen bringen. (mit dpa und afp)

