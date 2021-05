Prinz William & seine Kate sind die beliebtesten Royals

Prinz Harry und Herzogin Meghan scheinen nicht gerade beliebt zu sein. Während die britische Klatschpresse das royale Paar sowieso schon länger auf’s Korn nimmt, scheinen die Eltern von Baby Archie auch in Deutschland nicht all zu viele Fans zu haben. Bei der Kantar-Emnid-Umfrage, im Auftrag von „Frau im Spiegel“, wurden 512 Frauen und 497 Männer in Deutschland nach ihrer Lieblingsfamilie aus den europäischen Königshäusern gefragt. Und die britischen Royals waren sogar gleich zwei Mal vertreten. Doch während Prinz William, Herzogin Kate und ihre drei Kinder den ersten Platz ergattern konnten, schnitten Harry, Meghan und Archie nicht ganz so gut ab: Lediglich auf Platz 4 landete die noch recht frisch gebackene, kleine Familie. Ein klein wenig Trost gibt es aber dennoch: Einige andere royale Familien landeten auf der Liste noch weiter unten und so finden wir auf dem letzten Platz beispielsweise Albert und Charlène von Monaco. Übrigens: Der zweite Rang ging an die Niederlande, mit Willem-Alexander und seiner Máxima. Auf Platz 3 der beliebtesten Royal-Familien in Europa befinden sich Victoria und Daniel von Schweden.