Zinnowitz. Am Donnerstag ist ein Kind von der Seebrücke in Zinnowitz in die Ostsee gefallen - es wurde in einem Rettungseinsatz geborgen.

Am Donnerstagabend ist ein Kind bei einem Fotoversuch der Mutter mehrere Meter tief in die Ostsee gefallen. Die dramatischen Augenblicke spielten sich auf der Seebrücke von Zinnowitz auf Usedom ab. Laut eines Sprechers des Landkreises Vorpommern-Greifswald sei die Mutter sofort hinterhergesprungen. Dabei habe sie sich am Sprunggelenk verletzt.

Im Rahmen eines Rettungseinsatzes seien Mutter und Kind geborgen worden. Laut Polizeiangaben wurden sie anschließend in eine Klinik gebracht. Nähere Angaben zum Alter von Mutter und Kind machten die Behörden zunächst nicht. Der Unfall habe sich nicht im tiefen Bereich des Gewässers abgespielt.

Weitere Details zum Unfall stehen noch aus. Zeugen berichten allerdings, dass das Kind für ein Foto auf die Brüstung der Seebrücke gesetzt worden sei. (dpa)