Tod von Prinz Philip: Charles bedankt sich für Anteilnahme

In einer kurzen Ansprache hat sich der britische Thronfolger Prinz Charles für die Anteilnahme nach dem Tod seines Vaters Philip bedankt. Die Reaktion in Großbritannien und weltweit würde ihm und seiner Familie "in dieser traurigen Zeit halt geben", sagte er vor Journalisten in seiner Residenz in Highgrove.