Prinz Philip: Ehemann der Queen ist im Krankenhaus

London/Berlin. Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II., ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Herzog von Edinburgh (99) sei auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend „vorsorglich“ in die Klinik gebracht worden, nachdem er sich unwohl gefühlt habe, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit.

Die Queen und Prinz Philip - der Prinzgemahl der britischen Königin befindet sich im Krankenhaus. Foto: dpa

Genauere Hintergründe zum Gesundheitszustand von Philip waren zunächst nicht bekannt. Die Queen und ihr Mann haben beide bereits mindestens eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. (dpa/fmg)

