Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Unfall in Paris. Zuvor hatte sie stürmische Jahre durchlebt.

London. Ein Gutachten offenbart nun: Der BBC-Moderator Martin Bashir legte die Prinzessin mit gefälschten Dokumenten herein. Die Details dazu.

Der Auftritt war der Anfang ihres tragischen Endes. Im November 1995 gab Prinzessin Diana († 36) dem BBC-Journalisten Martin Bashir ein mittlerweile legendäres TV-Interview, ihre Aussagen erschütterten weltweit 200 Millionen Zuschauer.

Nun kommt heraus: Der heute 58-jährige Bashir hatte Diana mit unlauteren Mitteln dazu gebracht, vor der Kamera über ihr Privatleben auszupacken. In dem denkwürdigen Gespräch hatte Diana die Affäre ihres Mannes Charles (72) mit seiner heutigen Frau Camilla (73) indirekt für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich gemacht: „Wir waren zu dritt in dieser Ehe.“ Lesen Sie auch: Prinz Harry: War Prinz Charles Schuld am royalen Ausstieg?

Die BBC ließ die Umstände in den vergangenen Monaten von einem früheren Richter am Obersten Gerichtshof untersuchen. Ergebnis: Der interne Bericht habe ergeben, dass Bashir die Prinzessin und ihren Bruder Charles Spencer (57) mit gefälschten Unterlagen getäuscht habe, berichtete die Zeitung „The Telegraph“ am Donnerstag.

Diana: Erfundene Unterlagen sollten das Ausspionieren belegen

Bashir zeigte Spencer demnach Kontoauszüge, die scheinbar belegten, dass Mitarbeiter am Hof dafür bezahlt wurden, Diana auszuspionieren. Daraufhin entschied sich Diana, an die Öffentlichkeit zu gehen. Thronfolger Charles reichte daraufhin die Scheidung ein. Diana verlor in der Folge ihren Personenschutz. Lesen Sie hier: Wie Prinz Harry vor Gericht um seinen guten Ruf kämpft

Das sei ein Grund für ihren Unfalltod 1997, behauptete Dianas Ex-Privatsekretär Patrick Jephson: „Di“ und ihr Freund Dodi Al-Fayed († 42) hätten an dem letzten Abend in Paris deshalb nicht vor Paparazzi abgeschirmt werden können.

Die BBC hatte vor wenigen Tagen erklärt, Bashir habe die Rundfunkanstalt verlassen – wie es hieß, aus gesundheitlichen Gründen. Auch interessant: Harry und Meghan: Royals werden die Ämter entzogen

(joe)