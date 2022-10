Der Sarg mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist am Dienstagabend unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger am Buckingham-Palast in London angekommen. Als die sterblichen Überreste der Monarchin die Tore des Königspalasts erreichten, brandete Applaus auf.

London. Die Sargträger der Queen sorgten weltweit für Aufsehen. Nun ist einer der Soldaten tot aufgefunden worden – er war gerade 18 Jahre alt.

Der 18-Jährige Jack Burnell-Williams gehörte vor etwa zwei Wochen zu den Soldaten, die den Sarg der verstorbenen britischen Monarchin Queen Elizabeth II. trugen. Nun ist der junge Soldat tot in seiner Kaserne aufgefunden worden, wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten.

Rettungskräfte wurden demnach bereits am vergangenen Mittwoch um 15.48 Uhr zu den Hyde Park Baracken im Londoner Stadtteil Knightsbridge alarmiert. Reanimierungsversuche blieben erfolglos.

Queen-Sargträger tot aufgefunden: Fremdverschulden ausgeschlossen

Ein Sprecher der British Army bestätigte den Tod des jungen Soldaten und bat darum, die Privatsphäre der trauernden Familie zu respektieren. Die Londoner Polizei erklärte, Jack Burnell-Williams sei noch in der Kaserne für Tod erklärt worden. Die Todesursache wurde bislang nicht genannt, ein Fremdverschulden könne man allerdings ausschließen, hieß es. Lesen Sie auch: Charles, König der Fettnäpfchen: Monarch verspielt Respekt

Die Mutter des jungen Soldaten schrieb in einem Facebook-Beitrag: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, unserer Familie wurde gestern mit dem plötzlichen Tod unseres wundervollen Sohns das Herz gebrochen.“ Zum Gedenken an ihn wollen sie am Sonntag blaue Ballons in den Himmel aufsteigen lassen. (mb)

