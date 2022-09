Königshaus Queen gestorben: Was passiert jetzt mit ihren Hunden?

Berlin. Die Queen hinterlässt nicht nur ihre Familie und Vermögen: Auch vier Hunde sind jetzt Waisen geworden. Was passiert mit ihren Corgis?

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie hinterlässt Kinder, Enkel, Urenkel und vier Hunde. Was passiert jetzt mit Candy, Sandy, Muick und Lissy?

Queen: 30 Hunde begleiteten sie 70 Jahre im Amt

Ihre gesamten 70 Jahre als Königin von England wurde sie von ihren Hunden begleitet. Insgesamt hatte sie 30 Hunde der Rasse Corgi und Dorgi, seit ihrem 18. Geburtstag bis zu ihrem Tod.

"Sie liebt Tiere und ist vernarrt in Hunde. Das war sie schon immer, sie waren ihre erste Liebe und werden ihre letzte sein", sagte die königliche Biografin, Ingrid Seward, dem britischen Nachrichtenportal "Newsweek" noch vor der Verkündung des Todes.

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geboren 21. April 1926 in London Gestorben 8. September 2022 in Schottland Sternzeichen Stier Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Queen wollte keine "Waisen" hinterlassen

Zuletzt bereicherten zwei Corgis namens Muick und Sandy, Dorgi Candy und ein Cockerspaniel benannt nach ihr selbst, "Lissy", ihr Leben. Was jetzt mit ihren vier Hunden passiert, sei ungewiss.

Die Queen habe eigentlich keine Hunde hinterlassen wollen und soll daher 2015 ihre Corgi-Zucht beendet haben, wie sie laut "Independent" einer Pferdetrainerin gesagt haben soll. Demnach gebe es auch keinen offiziellen Plan, der besagt, was mit den Hunden der Queen nach ihrem Tod passiert.

Queen ist tot: Wer kümmert sich jetzt um die Hunde?

Experten des Königshauses haben verschiedene Vermutungen, wie es für die Vierbeiner weitergehen könnte. Vermutet wird nun, dass ihre vier Hunde an Prinz Andrew gegeben werden. Er hatte die Regel der Queen gebrochen und ihr zuletzt doch noch tierischen Nachwuchs geschenkt. Lesen Sie auch: Queen stirbt mit 96 - Warum britische Royals so alt werden

Eine andere Vermutung ist, dass sich das Personal der Königin nun um die Hunde kümmern wird. Bereits vor ihrem Tod sollen die Angestellten der Queen für die Hunde verantwortlich gewesen sein, wie aus dem 2018 veröffentlichen Buch "All The Queen's Corgis" von der Autorin Penny Junor hervor ging.

Die Queen und ihre Liebe zu Hunden

Ihre Liebe zu den Corgis entwickelte die Queen schon früh. An ihrem 18. Geburtstag im Jahr 1944 schenkten ihre Eltern ihr die kleine Hündin Susan. Seitdem begleiteten Susans Nachfahren die Königin an ihrer Seite. 2018 verstarb der letzte Corgi aus der Zucht der Queen. Willow, ein Nachkomme von Susan, an einer Krebserkrankung.

Dass sie den Hund einschläfern musste, habe die Queen besonders traurig gemacht, wie das Königshaus verkündete. Der Hund wurde auf ihrem Landsitz Sandringham House bestattet, mit einem selbst gestalteten Grabstein der Queen.

Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, sitzen mit ihren Kindern Edward, Anne und Baby Andrew und Hund auf einer Decke vor Schloss Balmoral 1960. Foto: Str/KEYSTONE/dpa

Queen hatte eigene Hunderasse mit Prinzessin Margaret

Dass die Queen eine eigene Hunderasse züchtete, gehört wohl zu den weniger bekannten Fakten der englischen Königin. Gemeinsam mit den Dachshunden ihrer Schwester Prinzessin Margaret, die 2002 verstarb, und ihren Corgis entstand der "Dorgi". Lesen Sie auch: Trauer und Begräbnis - Das passiert nach dem Tod der Königin

