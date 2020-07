In Berlin sind mehrere Menschen bei einer Reizgasattacke verletzt worden.

Berlin. Bei einer Reizgasattacke in Berlin-Neukölln sind laut Feuerwehr acht Menschen verletzt worden. Der Hintergrund ist noch unklar.

Einsatz Raubüberfall in Berlin: Mehrere Verletzte bei Reizgasattacke

Bei einer Reizgasattacke im Warenhaus am Hermannplatz in Berlin-Neukölln sind am Freitag nach Angaben der Feuerwehr acht Menschen verletzt worden. Sie würden vor Ort behandelt, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte bereiteten sich auf weitere Betroffene vor.

Die Polizei ist wegen eines Raubüberfalls im Einsatz. Man sei aktuell mit vielen Kollegen vor Ort, twitterte die Behörde. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Zeitung „B.Z.“ (Online) berichtete, ein Geldtransporter sei überfallen worden. Dies bestätigte die Polizei zunächst nicht. (dpa/fmg)