Palma. Auf Mallorca gilt jetzt ein Rauchverbot. So sollen die Coronafälle gesenkt werden. Hoteliers kritisieren die deutsche Reisewarnung.

Erst wurde wegen des Corona-Risikos das Nachtleben auf Mallorca stillgelegt. Dann wurden die einschlägigen Sauflokale im „Ballermann“-Viertel an der Playa de Palma geschlossen. Nun verkündete die Inselregierung eine weitere drastische Maßnahme, um den neuen Virusausbruch im Urlaubsparadies in den Griff zu bekommen: ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Damit reagieren die Inselbehörden auf wissenschaftliche Berichte, wonach Rauchen eine erhöhte Infektionsgefahr für die Allgemeinheit darstelle.