Berlin. In einem Video von ihrer Hochzeit bedankt sich Sarah Engels (ehemals Lombardi) bei ihrem Mann - und verrät: Sie ist wieder schwanger.

Die Sängerin Sarah Engels (ehemals Sarah Lombardi) hat auf Instagram ein bewegendes Video von ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann Julian Engels geteilt. Darin verrät die Stimme des Redners gleich zu Beginn: Sarah Engels trägt ein Baby im Bauch. Engels' Erstgeborener Alessio (5) bekommt also ein Geschwisterchen.

Dem Instagram-Post zufolge ist Sarah Engels schon ein paar Monate schwanger - und hat das Geheimnis bis jetzt für sich behalten. "Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch", schreibt Engels in dem sozialen Netzwerk. "Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten." Es sei ein "unbeschreibliches Gefühl, das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen". Auch interessant: Bill Gates investiert in Muttermilch aus dem Labor

In dem Video werden Ausschnitte der Traurede eingespielt. Zu hören ist die zitternde und tränenerstickte Stimme Engels, die ihrem Partner für seine Liebe und seine Unterstützung dankt. "Danke, dass du mein Knopf bist, der mein ganzes Leben zusammenhält", sagt sie. Engels witzelt, morgens brauche sie vielleicht zwei Sekunden länger, um ihm ein Lächeln zu schenken. Aber wenn sie dann so strahle, "dann machst du mich unfassbar glücklich". Lesen Sie auch: Berliner "Tatort" macht auf große Wohnungsnot aufmerksam

Seit ihrer Hochzeit trägt Engels offiziell den Namen Sarah Lombardi-Engels. Julian Büscher nahm ebenfalls den Namen Engels an. Die 28-jährige Sängerin wurde in der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Zweite. Mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi hat sie den gemeinsamen Sohn Alessio. Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow "The Masked Singer". (mja)

Lesen Sie hier: Mexikanische Influencerin stirbt an Corona

"The Masked Singer" – Mehr zur beliebten TV-Show auf ProSieben