Die Afrikanische Schweinepest droht sich in Brandenburg auszubreiten. Nach dem ersten nachgewiesenen Fall in Deutschland, der in an der Grenze zu Polen registriert worden war, sind in Brandenburg möglicherweise weitere Wildschweine von der Seuche betroffen. Das teilte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag mit. Tests im Landeslabor seien positiv gewesen und würden nun vom nationalen Labor, dem Friedrich-Loeffler-Institut, weiter untersucht.

Bei den neuen Verdachtsfällen handle es sich um vier tot aufgefundene Wildschweine und ein krank erlegtes Tier, die in der Nähe der Gemeinde Neuzelle im Kreis Oder-Spree südlich von Frankfurt (Oder) gefunden wurden – nicht weit entfernt von der ersten Fundstelle. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich, aber die Tiere stecken sich untereinander an und sterben.

Wegen der Afrikanischen Schweinepest hatte China den Import von deutschem Schweinefleisch zuletzt bereits verboten – ein harter Schlag für Schweinehalter und Fleischindustrie. Das Bundesagrarministerium will sich nun weiter um Handelsmöglichkeiten bemühen.

Man bleibe mit der chinesischen Regierung weiterhin im Gespräch, um eine Regionalisierungs-Vereinbarung zu erreichen, sagte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage in Berlin. Einfuhrstopps für Lieferungen aus Deutschland wegen der Schweinepest könnten damit nur auf Betriebe aus betroffenen deutschen Regionen beschränkt werden. So ist es auch innerhalb der EU geregelt.

Das Ministerium bestätigte, dass es eine Mitteilung des Importverbots durch die chinesische Seite gibt. China ist das Land ist der größte Abnehmer für Schweinefleisch aus Deutschland.

Der erste Fall der Tierseuche in Deutschland war bei einem toten Wildschwein in Brandenburg am 9. September verifiziert worden.

Wie die chinesische Zollverwaltung am Samstag mitteilte, sollen alle Lieferungen von Fleisch und Produkten von Schweinen oder Wildschweinen zerstört oder zurückgeschickt werden. Alle Lieferungen, die vorher geschickt worden seien, sollen verschärft untersucht werden, bevor sie freigegeben werden.

Mit dem Importverbot bestätigt sich eine der größten Sorgen der Schweinehalter und der Fleischwirtschaft. Ein Wegbrechen des chinesischen Marktes „würde uns sehr, sehr stark treffen“, hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Freitag im ZDF gesagt.

Das Fleischunternehmen Tönnies spricht von einem „herben Schlaf für den Wirtschaftsstandort Deutschland“. Und stellt höhere Preise für Schweinefleisch in Deutschland in Aussicht. „Der Export von Teilstücken , die in Deutschland nicht mehr verzehrt werden, hat unter anderem zu den günstigen Verbraucherpreisen geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Jetzt fällt der Export von Öhrchen, Schnäuzchen und Pfötchen weg, so dass die Verbraucherpreise für die in Deutschland verzehrten Produkte teurer werden müssen.“

China kämpft selbst gegen Schweinepest-Ausbruch

China ist weltweit der größte Konsument von Schweinefleisch. Da es seit Ende 2018 selbst gegen einen massiven Ausbruch der Schweinepest kämpfen muss, hat das Land strenge Maßnahmen ergriffen. Mehr als 100 Millionen Tiere sind im vergangenen Jahr in China wegen der Seuche verendet oder mussten notgeschlachtet werden. Lesen Sie hier: Schweinepest in China macht Schnitzel in Deutschland teuer

