Schweres Erdbeben erschüttert den Osten der Türkei

Ein starkes Erdbeben hat die Türkei erschüttert. Nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam erreichte es eine Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Dem Blog „Juskis Erdbebennews“ zufolge wäre es damit das stärkste Beben im Land seit etwa neun Jahren.

Das Epizentrum lag nach vorläufigen Angaben im Osten der Türkei in der Region Elazig – etwa 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Ankara. Es soll sich um 18.55 Uhr in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet haben und in weiten Teilen des Landes zu spüren gewesen sein, aber auch in Nachbarländern wie Syrien und dem Libanon. Selbst in Jerusalem in Israel habe man das Erdbeben spüren können.

Berichte über Schäden oder gar Tote gibt es bisher nicht. Laut „Juskis Erdbebennews“ muss in den kommenden Tagen mit starken Nachbeben gerechnet werden. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte eine Erdbebenstärke von 6,7.

Eine Google-Karte zeigt, wo genau Elazig liegt:

Erdbeben in der Türkei – mehr zum Thema:

Die Türkei ist immer wieder von Erdbeben betroffen. Besonders gefährlich sind die sogenannten Bruchzonen Nordanatolische und Ostanatolische Störung. Erst Ende September hatte es ein schweres Erdbeben nahe Istanbul mit fast 200 Nachbeben gegeben.

Gerade in der Region geht die Angst um. Deutsche Forscher hatten nahe Istanbul tektonische Spannungen gemessen – und warnten vor einer Erdbeben-Katastrophe in Istanbul.

