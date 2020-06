Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschwerden über fehlenden Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr – Appell der Stadtwerke Erfurt

Mit einem wichtigen Appell wenden sich die Stadtwerke Erfurt an die Nutzer des Nahverkehrs. Denn fast täglich würden Beschwerden eingehen, weil Fahrgäste keine Schutzmaske tragen.

„Trotz der Lockerungen im Zuge des Rückgangs der Infektionszahlen in Thüringen gilt aber nach wie vor die Pflicht, in Bussen und Stadtbahnen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Bitte der EVAG

Was in den vergangenen Wochen noch gut geklappt hätte, werde inzwischen zunehmend nachlässiger gehandhabt. So würden Fahrgäste immer häufiger keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Nase nicht bedecken oder die Masken erst aufsetzen, wenn sie bereits in die Bahnen eingestiegen sind.

„Wir appellieren dringend an unsere Fahrgäste, sich an die Regeln zu halten. Sie dienen dem Schutz aller“, sagt Myriam Berg, Vorstand der EVAG. Man wisse, dass die derzeitige Situation den Erfurtern viel abverlange, dennoch werde um Verständnis und Geduld gebeten.

Weiterhin gilt: Wer keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, darf nicht mitfahren, es sei denn, er kann ein gültiges Attest vorweisen.

