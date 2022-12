Demokrat Warnock gewinnt Senats-Stichwahl in Georgia

Washington. Die Tochter des republikanischen US-Senators Ted Cruz hat sich mit einem Messer selbst verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tochter des republikanischen US-Senators und Ex-Präsidentschaftskandidaten Ted Cruz hat sich nach Angaben der Polizei in Houston/Texas mit einem Messer an den Armen verletzt. Die 14-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In einer Stellungnahme ließen die Eltern erklären, es handele sich um eine "Familien-Angelegenheit". Caroline Cruz bitte um Wahrung ihrer Privatsphäre, die Verletzungen seien nicht gravierend.

Tochter von Ted Cruz hatte sich als bisexuell geoutet

Der Fall ereignete sich am Dienstagabend im Houstoner Stadtteil River Oaks, wo die Familie lebt. Videos dokumentieren eine größeren Polizei- und Ärzteeinsatz. Große US-Sender wie ABC berichteten über den Vorfall, dessen Hintergründe noch unklar sind.

Die ältere der beiden Cruz-Töchter, Catherine ist elf Jahre, sorgte Anfang dieses Jahres in sozialen Medien für Aufsehen. Auf ihrem inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglichen Tiktok-Kanal hatte sie sich als bi-sexuell geoutet und ihre Probleme als Tochter eines der bekanntesten und umstrittensten Politikers in den USA geschildert.

So sagte der Teenager, dass viele Menschen sie über ihren Vater beurteilten. "Aber ich stimme wirklich mit vielen seiner Ansichten nicht überein."

Heftige Spekulationen in den sozialen Netzwerken

Es ist kein Geheimnis, dass Ted Cruz gelinde gesagt kein Freund der LGBTQ-Gemeinde ist. Von Menschen also, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender oder queer identifizieren. Gesetzesentwürfe, die auf mehr Schutz und Gleichberechtigung dieser oft angefeindeten und attackierten Minderheiten abzielen, fanden kaum seine Zustimmung.

Auf Twitter wurde am Mittwoch darüber spekuliert, dass Caroline Cruz versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung oder ein Dementi.

