Wegen Corona: Toten Hosen sagen Tournee endgültig ab

Die Toten Hosen haben ihre „Alles ohne Strom“-Tournee wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das kündigte die Band am Mittwoch bei Facebook an. Zuvor war sie lediglich auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Nun muss sie komplett ausfallen.

„Natürlich hatten wir zuerst an eine Verlegung ins nächste Jahr gedacht und diesbezüglich alle Optionen geprüft, sind dabei aber an organisatorischen Problemen gescheitert“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. „Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt.“

Die Enttäuschung sei auch bei der Band riesengroß, da der Traum, mit einer Big Band auf Tour zu gehen und Konzerte zu spielen, mit dieser Entscheidung vorerst geplatzt sei.

Fans, die bereits Karten für die Konzerte gekauft haben, müssen sich noch etwas gedulden, bis die Ticketpreise zurückerstattet werden können. Dies sei aus technischen Gründen in Deutschland erst ab 15. Juni, in der Schweiz und in Österreich erst ab 30. Juni möglich.

Geplant waren diese Konzerte:

10.06.2020 – Kempten

12.06.2020 und 13.06.2020 – Stuttgart

16.06.2020 und 17.06.2020 – Dortmund

19.06.2020 und 20.06.2020 – Düsseldorf

24.06.2020 – Hamburg

26.06.2020 und 27.06.2020 – Frankfurt am Main

30.06.2020 und 01.07.2020 – München

04.07.2020 – Wien, Österreich

10.07.2020 und 11.07.2020 – Zürich, Schweiz

13.07.2020 – Locarno, Schweiz

15.07.2020 und 16.07.2020 – Dresden

18.07.2020 – Vechta

12.08.2020 – Avenches, Schweiz

14.08.2020 und 15.08.2020 – Köln

18.08.2020 und 19.08.2020 – Berlin

21.08.2020 – Erfurt

22.08.2020 – Coburg

26.08.2020 – St. Goarshausen

27.08.2020 – Uelzen

29.08.2020 – Graz, Österreich

02.09.2020 – Bielefeld

03.09.2020 – Mönchengladbach

05.09.2020 – Konstanz

Wer seine Tickets online erworben hat, wird automatisch kontaktiert. Alle anderen können ihre Tickets ab den genannten Daten in den jeweiligen Vorverkaufsstellen eintauschen. (jkali)

