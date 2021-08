Istanbul. Türkei: Beim Absturz eines russischen Löschflugzeuges sind acht Menschen gestorben. Das Unglück habe sich bei der Landung ereignet.

Am Samstag ist in der Türkei ein russisches Löschflugzeug abgestürzt. Wie der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu mitteilte, sind bei dem Absturz acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück bestätigte auch das russische Verteidigungsministerium in Moskau. Demzufolge hätten sich fünf russische Soldaten und drei türkische Staatsbürger an Bord befunden.

Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ereignete sich das Unglück bei der Landung. Das türkische Verteidigungsministerium ergänzte, dass ein Flugzeug und ein Helikopter zur Absturzstelle unterwegs seien.

Auf Luftaufnahmen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sind Feuer und Rauch zu sehen, das aus dem mutmaßlichen Wrack des Flugzeugs aufstieg. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte der Staatsagentur Tass, dass es sich um eine Maschine vom Typ Berijew Be-200 handele.

Löschflugzeug in der Türkei abgestürzt - Acht Menschen tot. Foto: - / Demiroren News Agency (DHA) / AFP

Löschflugzeug abgestürzt: Maschine war bei Waldbrand im Einsatz

Weiter heißt es von Anadolu, die Maschine habe geholfen, einen Waldbrand in der Provinz Kahramanmaras im Süden der Türkei nahe der Grenze zu Syrien zu löschen. Seit Ende Juli waren in der Türkei rund 300 Brände ausgebrochen. Die meisten konnten mittlerweile gelöscht werden. Mehrere Länder - darunter Russland, Spanien und Katar - unterstützten die Löscharbeiten mit Flugzeugen und Einsatzkräften.

Wie der Kreml mitteilte, sprach Russlands Präsident Wladimir Putin den Angehörigen sein Beileid aus. Die Spezialisten aus beiden Ländern seien an einem wichtigen humanitären Einsatz beteiligt gewesen: dem Schutz von Menschenleben und der Brandbekämpfung. (day/dpa)