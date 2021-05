In Griechenland hat die Urlaubssaison begonnen. Reisende aus der EU müssen nach der Ankunft nicht mehr in Quarantäne - jetzt reicht ein negativer Test oder eine Impfbescheinigung.

Berlin. Wo ist Urlaub trotz Pandemie möglich? Einige Länder erlauben Geimpften eine quarantänefreie Einreise zu Urlaubszwecken. Eine Übersicht.

Die Impfquote gegen das Coronavirus steigt in Deutschland und den EU-Ländern

Urlaubsländer wie Griechenland wollen den Tourismus nun mit einer Einreise ohne Quarantäne ankurbeln – unter anderem für Geimpfte

Ein EU-weit gültiger digitaler Impfpass soll wieder einheitliches Reisen in Europa ermöglichen

Wie realistisch ist im Sommer der Urlaub in der Ferne? Tendenziell sinken die Corona-Zahlen in den meisten europäischen Ländern, die Impfquoten steigen und die nächsten Lockerungen rücken – zumindest für Geimpfte und Genesene – schon in greifbare Nähe.

In den ersten Bundesländern werden die ersten Maßnahmen wieder gelockert, andere wollen in den kommenden Tagen nachziehen. Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Dennoch: Aktuell sind mit einer Reise ins Ausland meist noch große Hürden wie Testpflichten und Quarantäneregeln verbunden.

Doch tatsächlich erlauben immer mehr Länder die quarantänefreie Einreise zu Urlaubszwecken – mit negativem Test, überstandener Covid-19-Erkrankung oder für Geimpfte. Die Regeln unterscheiden sich von Land zu Land. Die EU will bis zum Sommer einen europaweit gültigen Impfausweis einführen, mit dem auch Urlaubsreisen ermöglicht werden sollen. Noch ist aber nicht klar, ob damit auch Reiseprivilegien verbunden werden sollen.

Gleichzeitig arbeitet die Tourismusbranche an Öffnungsplänen, die teils an den Impfstatus der Reisenden gekoppelt sind. So verkündete der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours bereits, dass ab Herbst in den Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung willkommen sind. Unter der Marke Allsun betreibt Alltours 35 Hotels in Griechenland, auf den Kanaren – und Mallorca.

Es gibt jedoch bereits Länder, die einen ganzen Schritt weiter sind. Dort ist Urlaub schon jetzt ohne Einreisebeschränkungen und Quarantäne möglich – sofern man geimpft ist oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Teilweise ist auch ein Test ausreichend, um die Quarantäne zu umgehen. Eine Übersicht:

Wo Urlaub für Corona-Geimpfte schon möglich ist

Bulgarien: In Bulgarien geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Mitte April kontinuierlich zurück. Lokale, Einkaufszentren und Fitnessstudios sowie Theater, Kinos und Museen sind mit Auflagen wieder geöffnet. Die Hotels empfangen schon seit Ende 2020 wieder Gäste. Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene dürfen ohne Quarantänepflicht einreisen.

Impfpass: EU-weit gültiges Dokument geplant

Ein EU-weit einheitlicher Impfausweis soll ab dem Sommer das Reisen in Europa trotz Pandemie ermöglichen. Das EU-Parlament machte Ende April den Weg für finale Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten frei. Hier bahnt sich wegen Änderungsforderungen allerdings Streit an. Das Thema ist ein wichtiges Anliegen der stark vom Tourismus abhängigen Mitgliedstaaten.

Die EU-Kommission soll im Auftrag der 27 EU-Länder dafür sorgen, dass kein Flickenteppich unterschiedlicher Dokumente entsteht. Mitte März schlug sie deshalb die gesetzliche Einführung eines sogenannten grünen Zertifikats vor: Die nationalen Behörden müssen dieses Dokument dann nach EU-einheitlichen Regeln ausstellen, die allerdings noch im Detail von EU-Parlament und Mitgliedstaaten ausgehandelt werden müssen.

Das Zertifikat ist in erster Linie als digitales Dokument gedacht, um es auf Mobilgeräten vorzeigen zu können. Es soll aber auch ausgedruckt werden können. Wichtig ist, dass ein QR-Code gescannt werden kann, um die Echtheit zu prüfen. Das Dokument soll in der jeweiligen Landessprache und auf Englisch ausgestellt werden. Die deutsche Impfpass-App orientiert sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums an diesen Vorgaben.

Muss ich für Flug oder Kreuzfahrt gegen Corona geimpft sein?

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigte im November an, auf bestimmten Strecken nur noch Geimpfte mitzunehmen. Andere Airlines zeigten sich daraufhin irritiert. Der Luftverkehrsverband BDL machte daraufhin prompt deutlich, dass er davon nichts hält. Bisher ist sind derartige Pläne auch von keiner weiteren Fluggesellschaft bekannt.

Einige große Kreuzfahrt-Reedereien haben ihre Pläne für den Sommer bereits angekündigt und werden - wenn überhaupt - nur mit geimpften Passagieren auf Kreuzfahrt gehen. So startet die Norwegian Cruise Line (NCL) im Sommer mit drei Schiffen in die Saison. Im Mittelmeer werden dann auch Schiffe von Royal Carribean unterwegs sein, die ebenfalls nur geimpfte Gäste an Bord lassen - ebenso wie Celebrity Cruises. Bei beiden Unternehmen gilt allerdings: Nur über 18-Jährige müssen vollständig geimpft sein. Passagiere unter 18 brauchen "nur" einen negativen PCR-Test.

Die bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern besonders beliebten Reedereien Aida, Tui Cruises und MSC planen nach Informationen der dpa keine Corona-Impfpflicht.

(dpa/afp/fmg)