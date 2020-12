Fulda/Berlin. Die Polizei in Fulda sucht erneut ein Kind. Ein Mädchen war am Dienstag tot gefunden worden, jetzt ist ein Achtjähriger verschwunden.

Zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche wird in Fulda ein Kind vermisst. Am Dienstag konnten Taucher ein zweijähriges Mädchen nur noch tot aus einem Kanal bergen . Jetzt sucht die Polizei nach einem achtjährigen Jungen.

Melvin soll am Mittwochabend bei einem Treffen mit seiner Mutter in einer Jugendhilfeeinrichtung den Raum in Richtung Toilette verlassen haben. Der Junge sei seitdem verschwunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe keine Jacke getragen. In der Osthessischen Stadt herrschen winterliche Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Auch nach einem zweijährigen Mädchen suchte die Polizei in Fulda mit einer Drohne und Wärmebildkamera. Es konnte nur noch tot gefunden werden. Foto: Nina Bastian / dpa

Fulda: Die Suche nach Melvin ist bisher erfolglos

Sofort eingeleitete Such- und Fahndungsmaßnahmen mit einer Rettungshundestaffel am Abend blieben erfolglos. Zu möglichen Kontaktpersonen wird ermittelt und Befragungen laufen. Am Donnerstagabend wurde die Suche laut Polizei intensiviert. So komme nun auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Die Bevölkerung wird außerdem über Lautsprecher über die Suche informiert und Bürger werden befragt. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Die Suche umfasse auch den Bereich um den Fuldaer Aueweiher .

Junge vermisst: Die Polizei sucht nach Zeugen

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben können, sollen sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Melvin ist 130 cm groß und hat kurze blonde Haare sowie eine schlanke bis zierliche Figur. Er ist bekleidet mit einem orangefarbenen Pullover mit Tigersymbol , grauer Hose und beigefarbenen Schuhen.

Die Polizei in Fulda sucht mit diesem Bild nach dem achtjährigen Melvin. Foto: Polizei Osthessen

Zweijähriges Mädchen war am Montagabend verschwunden

Erst am Montagabend war in Fulda ein zweijähriges Mädchen als vermisst gemeldet worden. Nach ersten Ermittlungen hatte das Kleinkind bei winterlicher Witterung unbemerkt die elterliche Wohnung verlassen.

Nach umfangreicher Suche entdeckten Taucher der DLRG am folgenden Nachmittag in einem Kanal ein totes Kind, bei dem es sich um die Zweijährige handeln soll. Für Freitag hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände angeordnet. Das könnte Sie auch interessieren: Vermisst – Diese Kinder suchen Ermittler in Deutschland. (dpa/jtb)