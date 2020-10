Foto: Monkey Business 2 via www.imago-images.de / imago images/Shotshop

Rund ein Drittel der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern nur selten oder nie Geschichten vor. Der Vorlesetag im November soll daran etwas ändern.

Rund ein Drittel aller Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor, wie aus der aktuellen Vorlesestudie der Stiftung Lesen hervorgeht. Es fehlt an Zeit, Motivation oder manchmal sogar an genug Büchern.

Doch am 20. November wird in ganz Deutschland vorgelesen. Sei es zuhause, im kleinen Kreis oder digital. Dann nämlich findet wie jedes Jahr am dritten Freitag im November der Vorlesetag statt. Der Aktionstag soll ein öffentliches Zeichen setzen für die Bedeutung des Vorlesens setzen und Kinder wie Erwachsene für Geschichten und Literatur begeistern.

Vorlesetag 2020: Buchhandlungen präsentieren Kindergeschichten im Livestream

Zu diesem Anlass laden die FUNKE Mediengruppe, die Buchhandlungen Thalia und Mayersche sowie der Thienemann-Esslinger Verlag zur virtuellen Vorlesestunde auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone ein. Vorleser und Vorleserinnen aus dem ganzen Land präsentieren die schönsten Kinderbuchklassiker in Kurzgeschichten. Mit dabei sind unter anderem Marc Dumitru, Lisa Ruhfus, Katja Reider, Florian Beckerhoff und viele mehr. Der Stream startet um 16.00 Uhr.

Diese Geschichten und mehr gibt es im Livestream

Mucksmausistill (aus Wenn Glühwürmchen morsen: Fantastische Geschichten)

Die Schule geht los! (aus Hops & Holly – Die Schule geht los!)

Die besten Geschichten (aus Nickel und Horn – Sondereinsatz für Frau Perle)

Wuschel hört fast immer gut (Auszug aus Emma ist eben doch ein Glückskind)

