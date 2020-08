Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wladimir Kaminer: Warum der Autor Greta Thunberg bewundert

Er ist Deutschlands beliebtester Russe: Wladimir Kaminer. Der in Moskau geborene Bestsellerautor lebt seit vielen Jahren in Berlin und hält Deutschland in seinen Büchern regelmäßig den Spiegel vor. Sein neuer Erzählband „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ (Wunderraum-Verlag, 208 Seiten, 20 Euro), der am 10. August erscheint, dreht sich um das Miteinander von Jung und Alt und das komplizierte Verhältnis der Generationen.