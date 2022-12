Berlin. Olaf Scholz' Rede zum Ukraine-Krieg enthielt deutliche Worte – darunter die "Zeitenwende". Es wurde jetzt zum Wort des Jahres gekürt.

"Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache am Freitagmorgen in Wiesbaden bekannt. Auf Platz 2 steht Krieg um Frieden, Platz 3 belegt Gaspreisbremse.

Zur Begründung schrieb die Jury: "Das keineswegs neue Wort, das speziell für den Beginn der christlichen Zeitrechnung, in allgemeinerer Bedeutung auch für jeden beliebigen Übergang in eine neue Ära steht, wurde in diesem zweiten Sinne prominent von Bundeskanzler Scholz verwendet." Die Jurymitglieder spielten damit auf die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022 im Bundestag an, in der Scholz den Überfall Russlands auf die Ukraine als "Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents" bezeichnete.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte den Überfall ebenfalls einen "Epochenbruch". Auch eine emotionale Wende habe bei vielen Menschen in diesem Jahr stattgefunden, argumentierte die Wiesbadener Gesellschaft.

Auf den weiteren Plätzen landeten:

4. Inflationsschmerz

5. Klimakleber

6. Doppel-Wumms

7. neue Normalität

8. 9-Euro-Ticket

9. Glühwein-WM

10. Waschlappentipps

Mehr in Kürze.

(fmg/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.