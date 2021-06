Angriff Live: Pressekonferenz zur Messerattacke in Würzburg

Würzburg. Im fränkischen Würzburg wurden bei einer Messerattacke mehrere Menschen verletzt und getötet. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

In Würzburg wurden am Freitagabend bei einer Messerattacke drei Menschen getötet und mindestens fünf schwer verletzt

Bereits vor der Tat soll der Verdächtige polizeibekannt gewesen sein - er galt als gewaltbereit

Es gibt Hinweise auf ein islamistisches Motiv - eine psychische Erkrankung wird jedoch nicht ausgeschlossen

Die Ermittler informieren am Samstag in einer Pressekonferenz, was ihnen bisher bekannt ist

Am Tag nach der Messerattacke in Würzburg, bei der drei Menschen getötet wurden, ist die Polizei weiter mit den Ermittlungen beschäftigt. Wie der "Spiegel" berichtet, soll es dabei Hinweise auf ein islamistisches Motiv des mutmaßlichen Täters geben. Dieser soll nach seiner Festnahme ausgesagt haben, er habe durch die Tat seinen "Dschihad" verwirklicht.

Zudem soll der 24-jährige Mann aus Somalia laut Zeugenaussagen während des Vorfalls am Freitagabend "Allahu Akbar" gerufen haben. Auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet über Informationen aus Sicherheitskreisen, denen zufolge der mutmaßliche Täter bei seiner Vernehmung eine Äußerung gemacht habe, die auf religiösen Fanatismus schließen lassen.

Allerdings schließen die Ermittler nach wie vor auch eine psychische Erkrankung als Hintergrund der Tat nicht aus. Der Verdächtige war den Sicherheitsbehörden als gewaltbereit, nicht aber als Extremist bekannt.

Einsatz am Tatort: Die Würzburger Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden. Foto: dpa

Messerattacke in Würzburg: Drei Tote, mindestens fünf Verletzte

Am frühen Freitagabend hatte der Mann nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen getötet und mindestens fünf schwer verletzt. Zwei davon schweben noch immer in Lebensgefahr, zwei Leichtverletzte konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Am Samstagnachmittag sollen bei einer Pressekonferenz weitere Informationen veröffentlicht werden. Falls Ihnen das Video oben nicht angezeigt wird, sehen Sie den Livestream hier.

Nach Berichten der lokalen "Main-Post" und des Bayerischen Rundfunks hatte der Täter mit einem Messer wahllos Passanten angegriffen und getötet. Über Twitter erklärte die Würzburger Polizei am frühen Abend, dass der Tatverdächtige festgenommen worden sei. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Unter den Verletzten ist nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch ein kleiner Junge. Sein Vater sei wahrscheinlich bei dem Angriff getötet worden, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Würzburg.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Messerattacke in Würzburg: Tatverdächtiger war wohl in psychiatrischer Behandlung

Auf einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem langen Messer bewaffnet auf Fußgänger losgeht. Der mutmaßliche Täter habe seit fünf Jahren in Würzburg gelebt, zuletzt in einer Obdachloseneinrichtung, so ein Polizeisprecher.

Bereits in den vergangenen Monaten soll der Verdächtige durch seine Gewaltbereitschaft aufgefallen sein. Er sei deswegen auch zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Laut dem Oberbürgermeister der Stadt, Christian Schuchardt (CDU), war der Festgenommene deshalb auch schon vor der Tat polizeibekannt. Schuchardt zeigte sich sehr betroffen über das "schreckliche Verbrechen".

Bewaffnete Polizisten sichern die Gegend in der Nähe des Tatorts ab. Foto: dpa

Würzburg: Polizei schoss bei Festnahme auf Tatverdächtigem

Auf den Aufnahmen vom Tathergang sieht man, wie Menschen versuchen mit Latten, Klappstühlen und Kartons auf den Angreifer einzuschlagen und ihn zu entwaffnen. Sie verfolgen den Täter durch die Innenstadt, bis ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht dem Mann folgt.

Für die Festnahme des mutmaßlichen Täters sei der Einsatz von Schusswaffen nötig gewesen. Der Verdächtige sei am Bein verletzt worden, aber außer Lebensgefahr, hieß es. Die zum Teil schwer verletzten Passanten wurden auf mehrere Krankenhäuser in der Stadt verteilt.

Angriff ereignete sich mitten in der Würzburger Innenstadt

Der Bereich rund um den Barbarossaplatz, einem zentralen Platz in der Innenstadt von Würzburg, war nach der Tat komplett gesperrt. Passanten wurden von der Polizei aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Der Straßenbahnverkehr und Buslinien vor Ort wurden eingestellt.

Auf Fotos von Pressefotografen vor Ort war zu sehen, wie bewaffnete Polizisten die Innenstadt räumen, mit Flatterband abriegeln und Notarztwagen zum Einsatz begleiten. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Söder zur Messerattacke in Würzburg: "Entsetzlich und schockierend"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die Nachrichten aus Würzburg als entsetzlich und schockierend. Zudem dankte er Zeugen: "Ein großer Dank und Respekt für das beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten." Am Samstag ordnete Söder für ganz Bayern Trauerbeflaggung an.

Entsetzliche und schockierende Nachricht aus Würzburg: Wir trauern mit den Opfern und deren Familien. Wir bangen und hoffen mit den Verletzten.

Dank an die Polizei für das rasche Eingreifen. #würzburg — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 25, 2021

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich am Samstag bestürzt über die Tat in Würzburg. Der Täter habe "mit äußerster Brutalität" gehandelt. "Für diese menschenverachtende Tat wird er durch den Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen", erklärte Steinmeier laut der Deutschen Presse-Agentur.

Anwohner haben Blumen und Kerzen für die Opfer der Messerattacke in Würzburg aufgestellt. Foto: ARMANDO BABANI / AFP

Erneute Gewalt in Würzburg

Bei Würzburg war es bereits vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Bei einer Attacke in einer Bahn waren dabei bei vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger Afghane hatte mit einer Axt und einem Messer in einer Regionalbahn auf dem Weg nach Würzburg Reisende angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.

