Die Frist läuft ab. Vor knapp zwei Jahren erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz , dass die Behörde prüfen werde, ob es Anlass gibt, die AfD näher unter die Lupe zu nehmen. Seitdem ist viel passiert.

Die Junge Alternative gilt als „Verdachtsfall“, mehrere Landesverbände der Partei stehen unter Beobachtung. Der „ Flügel “, als erwiesen rechtsextrem eingestuft, hat versucht, sich dem Nachrichtendienst durch Scheinauflösung zu entziehen, die Gesamtpartei dadurch aber wohl nur interessanter gemacht für die Verfassungsschützer.

Im Bundestag leistete sich die AfD Eskapaden wie kürzlich jene mit den pöbelnden „Gästen“ , außerhalb zerstritt sie sich über die Frage, ob nicht doch auch für Leute wie Andreas Kalbitz Platz sein muss.

AfD ein Verdachtsfall? Eine Entscheidung muss her

Der Verfassungsschutz hat sich das in Ruhe angeschaut. Das ist auch richtig so. Dass die AfD erfolgreich gegen die Bezeichnung als „Prüffall“ geklagt hatte, war schon peinlich für die Behörde. Eine erneute Niederlage, wenn es um eine etwaige Einstufung als Verdachtsfall geht, würde ihre Glaubwürdigkeit schwer beschädigen.

Doch bei aller Sorgfalt: Es wird Zeit für eine Entscheidung – und es wäre die richtige Wahl, die AfD zu beobachten. Anders als bei einem Verbotsversuch, wie er kürzlich auch diskutiert wurde, gibt es hier nämlich tatsächlich etwas zu gewinnen.

Die AfD vereint Rechtsextremisten , Rechtspopulisten und jene, die von Haus aus nichts von beidem sind, aber für ihren persönlichen Vorteil gern mit Leuten der ersten beiden Kategorien zusammenarbeiten. Die Teile der Partei, die Demokratie nicht nur als Mittel zum Zweck sehen, sondern bekämpfen, sind weder personell noch ideologisch scharf vom Rest zu trennen. Wollte man sie komplett aus der Partei herausoperieren, es bliebe nicht viel übrig von der AfD.

Das weiß man auch an der Parteispitze, wo derzeit niemand die Durchsetzungskraft oder den Willen hat, eine solche Operation überhaupt zu versuchen.

Verfassungsschutz als Erinnerungsstütze für andere Parteien

Theresa Martus, Politik-Korrespondentin. Foto: Reto Klar

Eine Beobachtung könnte weitere wichtige Informationen liefern darüber, wer in der Partei wie viel Einfluss hat. Und sie könnte – als eine Art allerletztes Klingeln des Feueralarms – ein Signal sein an die wenigen Anhänger der Partei, die vielleicht wirklich nicht verstanden haben oder verstehen wollten, wen sie da wählen. Nützlich wäre das vor allem für die, die im Dienste dieses Staates stehen, mit dessen Grundprinzipien prägende Figuren der Partei so über Kreuz liegen.

Und auf der politischen Ebene würde das Warnsymbol des Verfassungsschutzes als wichtige Erinnerungsstütze dienen – für den Moment, wenn Amts- und Mandatsträger anderer Parteien das nächste Mal überlegen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, weil es einfacher ist als Mehrheiten zu suchen mit Leuten, für die das Grundgesetz nicht nur eine Requisite für PR-Aktionen ist.

Denn darin liegt die vielleicht größte Gefahr, die von der AfD ausgeht: Dass sie an die Macht gehoben wird von anderen, die meinen, sie könnten sie kontrollieren.

Die AfD ist eine gefährliche Erscheinung

In den Umfragen liegt die AfD derzeit bei rund zehn Prozent . Die Werte waren auch schon deutlich höher, und man sollte nicht unterschätzen, welches Gespür diese Partei dafür hat, Angst und Wut umzumünzen in Umfrage-Prozentpunkte. Doch selbst wenn man einkalkuliert, dass dieser Stimmanteil der Partei bis auf das Doppelte wachsen könnte – ohne Partner wird die AfD nie in die Nähe tatsächlicher Regierungsämter kommen.

Aber auch ohne diese Ämter bleibt die Partei eine gefährliche Erscheinung – eine, die mit ihrer Rhetorik das Zeug dazu hat, Menschen zu tödlicher Gewalt anzustiften. Doch der Wille der Mehrheit ist das nicht. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz kann andere Parteien daran erinnern.