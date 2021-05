In ihrer Partei gilt sie als kämpferisch, fokussiert und willensstark und zudem als sachkundig besonders in Klima- und Europafragen: Annalena Baerbock ist zur Kanzlerkandidatin der Grünen ausgerufen worden.

Berlin. Bei einem Wahlsieg von Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock werde ihr Ehemann in Vollzeit die Kinder betreuen. Was sie noch verriet.

Sie Kanzlerin, er Vollzeit-Papa: So würde es im Hause Baerbock aussehen, wenn die Grünen im September als Wahlsieger hervorgehen und danach die Kanzlerin stellen würden. Ihr Ehemann würde in diesem Falle Erziehungszeit nehmen und seinen jetzigen Job ruhen lassen. Das kündigte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock jetzt in einem Interview an. Außerdem verriet die 40-Jährige, von welchem Berufswunsch sie als Kind geträumt hat. Lesen Sie hier: Grüne Wohlfühlrepublik: Das Wahlprogramm der Partei

Ehemann würde sich bei Wahlsieg um die Kinder kümmern

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat angekündigt, dass sich ihr Ehemann im Falle ihres Wahlsieges komplett um die Betreuung der beiden gemeinsamen Kinder kümmern will. „Die Verantwortung des Kanzlerinnenamtes bedeutet, Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen. Das kann ich auch deshalb, weil mein Mann in dem Fall voll Erziehungszeit nehmen würde“, sagte die 40-Jährige der „Bild am Sonntag“. Die Grünen-Vorsitzende und ihr Mann Daniel Holefleisch sind Eltern von zwei Töchtern im Alter von fünf und neun Jahren.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit Ehemann Daniel Holefleisch 2018 beim Bundespresseball. Foto: Annegret Hilse / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Baerbock betonte, dass ihr Partner bereits jetzt für die Erziehungs- und Hausarbeit zuständig sei: „Mein Mann übernimmt die volle Verantwortung und Arbeit zuhause. Schon die letzten Jahre hat er seine Stunden im Job reduziert, weil ich oft frühmorgens aus dem Haus gehe und in der Nacht nach Hause komme“, sagte sie. In der Endphase des Wahlkampfs werde er ab August eine Auszeit nehmen und ganz zuhause sein, „auch um beim Schulanfang unserer jüngeren Tochter als Vater da zu sein“. Lesen Sie auch: Fehlende Regierungserfahrung: Baerbocks offene Flanke

„Würde unser gesamtes Familienleben ändern“

Ihr Mann hatte nach Baerbocks Worten ein Vetorecht bei der Entscheidung für die Kanzlerkandidatur, „weil das alles auch unser gesamtes Familienleben verändert“. Holefleisch arbeitet aktuell als Lobbyist bei der Post. Sollte seine Frau Kanzlerin oder Ministerin nach der Bundestagswahl werden, dürfte für ihn ein Jobwechsel anstehen: „Wenn ich ein Regierungsamt annehme, ist ganz klar, dass mein Mann seine Arbeit dort so nicht fortführen wird“, sagte Baerbock.

Annalena Baerbock:Warum Regierungserfahrung nicht alles ist

Das wollte Baerbock als Kind eigentlich werden

Bevor es die heutige Grünen-Chefin in die Politik zog, hätte sie sich auch andere Karrierewege vorstellen können. Aber die große Bühne und Auftritte vor vielen Menschen: Beides gehörte offenbar auch in jungen Jahren schon zu ihrem Berufswunsch. Auch interessant: Gehalt, Aufgaben, Wahl: Alles zum Amt der Bundeskanzlerin

Denn sie selbst habe als Kind davon geträumt, Rocksängerin zu werden, sagte die Grünen-Chefin. „Aber das wird wohl nichts mehr mit einer richtigen Gesangsstimme. Deshalb singe ich nur zu Hause und unter der Dusche.“

