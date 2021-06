Likes vs. Wählerstimmen: Influencer haben Einfluss. Auch auf politische Debatten: Das ist vielen spätestens bewusst geworden, seit der YouTube Rezo mit seinem Video “Die Zerstörung der CDU” eine breite Diskussion losgetreten hat.

Berlin. Die Union stellt ihr Programm für die Bundestagswahl 2021 vor. Die Rede ist von "Neustart". Doch wie er aussehen soll, bleibt vage.

„Keine Experimente“ – das Motto, mit dem Konrad Adenauer 1957 in den Bundestagswahlkampf zog, könnte auch über dem neuen Wahlprogramm der Union stehen. Dieses birgt kaum Überraschungen. Die Absage an Steuererhöhungen findet sich dort ebenso wieder wie das Festhalten an der Schuldenbremse.

Zwar ist von einem notwendigen „Neustart im Verhältnis zwischen Staat und Bürger“ die Rede: Wie dieser aussehen soll, bleibt aber vage. Unternehmen sollen entlastet werden, ebenso die mittleren und kleineren Einkommen. Wie das ohne Schulden und ohne Steuerhöhungen in der durch die Pandemie geschröpfte Haushaltskasse finanziert werden soll? Unklar.

Rente: Union will Rentenalter nicht weiter anheben

Das Rentenalter soll nicht auf über 67 angehoben werden, wie es Fachpolitiker der Union vorgeschlagen hatten. Dafür soll es eine staatlich geförderte „Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an“ geben. Frühere Überlegungen, dass der Staat für jedes Kind monatlich 100 Euro in einen Generationenpensionsfonds zahlen könnte, haben es nicht in das Endprogramm geschafft.

Bezieher staatlicher Transferleistungen sollen im Rentenalter ihr Wohneigentum und außerdem „eine angemessene Notlagenreserve“ als Anerkennung der Lebensleistung behalten können.

Klima und Nachhaltigkeit: Keine konkreten Ziele festgeschrieben

Die Passage zu Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit ist deutlich länger geraten als in früheren Programmen, was zweifelsohne dem Zeitgeist geschuldet ist. Zugleich wird die Stärkung von Deutschland als „Industriestandort“ betont. Konkrete Ziele finden sich hier aber auch kaum, auch kein CO2-Mindestpreis.

Einzig das Versprechen, ein Ministerium für digitale Innovation und Transformation zu schaffen, klingt nach echtem Aufbruch. Insgesamt ist das Signal, das vom Unions-Programm ausgeht, aber eher ein „Weiter so“.

Union will keinen radikalen Wandel

Das gibt die Union auch ganz offen zu. In einem zweiten Dokument („5 zentrale Botschaften zum Regierungsprogramm von CDU und CSU“) gibt sie Interpretationshilfe fürs Wahlprogramm. „Wir wollen nicht wie andere Deutschland auf den Kopf stellen“, heißt es dort: „Wir stürmen nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte.“ Man wolle „keinen radikalen, unberechenbaren Wandel, sondern wir wollen das Gute besser machen“. Lesen Sie hier: Grüne Wohlfühlrepublik: Das Wahlprogramm der Partei

Immerhin scheinen sich CDU und CSU auf einen Burgfrieden verständigt zu haben. Denn im letzten Punkt heißt es dort: „Das gemeinsame Regierungsprogramm von CDU und CSU ist Ausdruck des Zusammenhalts der Union. Es steht für Teamwork und große Gemeinsamkeit.“ Angeblich wird in München sogar darüber nachgedacht, doch keinen eigenen Bayernplan mehr vorzustellen.

Von „Gemeinsamkeit“ hatte CDU-Chef Armin Laschet bereits am Sonntagabend zum Auftakt der Präsidiensitzung zum Wahlprogramm mit Blick auf CSU-Chef Markus Söder gesprochen. Dieser erwiderte den Kuschelversuch mit dem Hinweis, zwischen ihm und Laschet sei „die Welt heil“. Es war der erste gemeinsame Auftritt der beiden nach ihrem erbitterten Machtkampf um die Frage der Kanzlerkandidatur.

Wahlprogramm entspricht dem Naturell Armin Laschets

Das gemeinsame Wahlprogramm ist auf den Gewinner des Duells, Armin Laschet, zugeschnitten. Und es entspricht seiner Strategie, als Regierungschef auf Sicht zu fahren, statt Neues zu wagen.

Bei Konrad Adenauer hat es damals geklappt. Für die Union wurde die Wahl von 1957 mit über 50 Prozent der Stimmen der größte Wahlsieg ihrer Geschichte. Bei der am 26. September wird sich zeigen, ob die Deutschen nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht doch mehr Aufbruch wollen.