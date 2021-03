CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Verluste der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg damit begründet, dass es keine Wechselstimmung bei den Wählern gab. Für die jeweiligen amtierenden Regierungschefs gebe es eine hohe Zustimmung, sagte er in Berlin.

Im Konrad-Adenauer-Haus herrscht Katerstimmung. In der Halle der CDU-Parteizentrale im Berliner Bezirk Tiergarten hat sich nur ein kleines Grüppchen von Journalisten versammelt. Hier, wo Mitarbeiter und Parteifunktionäre schon ausgelassen so manchen Wahlsieg gefeiert haben, ist an diesem Abend niemand von der Parteiprominenz zu sehen. Das liegt nicht nur an den Corona-Auflagen. Für die CDU gibt es keinen Grund zum Jubeln.