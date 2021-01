Kinder aus so genannten bildungsfernen Schichten sind die Verlierer der Pandemie. Es mangelt an Hilfe beim Home-Schooling. Bildungsexperten wie Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung schlagen Alarm.

Diese Nachricht lässt viele Eltern aufstönen: Kitas und Schulen bleiben bis zum 15. Februar geschlossen. So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer beschlossen.

Angela Merkel sagte bei der Pressekonferenz nach den Beratungen, sie wisse, dass das für Kinder und deren Eltern "unglaubliche Anstrengungen seien". Sie warb um Verständnis: "Es ist hart, aber das Vorsorgeprinzip hat für uns Vorrang.“ Möglichkeiten der Notbetreuung könne es grundsätzlich nach diesem Beschluss weiter geben, so Merkel weiter: "Natürlich muss es Betreuung geben, für alle, auf die wir beruflich angewiesen sind." Auch interessant: Kinderkrankengeld: Diese Corona-Hilfen gibt es für Eltern

Schulen und Kitas: Familienministerin fordert Öffnungsperspektive

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verteidigte die Beschlüsse, forderte aber auch klare Perspektiven für Kinder und Eltern: "Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, müssen Kinderbetreuungsangebote dann mit als erstes wieder öffnen“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Es braucht dafür Öffnungsperspektiven, wie der Betrieb in den Einrichtungen schrittweise und vor allem sicher wieder hochgefahren werden kann.“ Je länger die strikten Kontaktbeschränkungen gelten, desto schwerwiegender seien die Auswirkungen auf Kindeswohl und Kinderschutz, warnte Giffey.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ergänzte: In den nächsten Wochen und Monaten würde in den Ländern überlegt werden, wie negative Konsequenzen abgemildert werden könnten, ob Klausuren reduziert und Versetzungen nicht gefährdet werden. "Wir werden alles unternehmen, eine hohe Bildungsqualität zu gewährleisten, ohne den Leistungsdruck zu erhöhen", so Söder.

Beschlüsse zu Schulen und Kitas: Angst vor Mutationen

Im Beschlusspapier heißt es: "Distanzunterricht in Schulen über einen längeren Zeitraum bleiben nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen." Doch gebe es "ernst zu nehmende Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus sich auch stärker unter Kinder und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall ist".

Auch Angela Merkel wiederholte diese Sorge erneut bei der Pressekonferenz: "Wir müssen auf restriktive Umsetzung (der Maßnahmen an Schulen) drängen." Lesen Sie dazu: So gefährlich ist die neue Corona-Mutation für Kinder

Hier gab es Streit: Kitas und Schulen zu, bis der Inzidenzwert auf 50 fällt

Der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, sagte bei der Pressekonferenz zu Schulen und Kitas: "Das war der umstrittensten Punkt."

Vor allem Manuela Schwesig legte sich in der Diskussion mit Merkel an. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin schimpfte, Kinder würden ständig ohne ausreichende, wissenschaftliche Datenlage als Virenschleudern angeprangert und bestraft, "aber in der Arbeitswelt bleibt alles beim Alten". Merkel soll darauf erbost geantwortet haben: "Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle."

In einem zuvor bekannt gewordenen Beschluss-Entwurf hatte das Kanzleramt vorgeschlagen, erst ab dem Unterschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50, die Schulen grundsätzlich wieder zu öffnen. Die Länder lehnten das aber ab.

Auch die generelle Schließung der Schulen und Kitas bis 15. Februar war strittig. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel am Dienstag - So lief die Pressekonferenz mit Kanzlerin Merkel?

So setzen die Länder die Beschlüsse zu Schulen und Kitas um

Bis zum 14. Februar sollen Kitas grundsätzlich geschlossen bleiben, in den Schulen bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben. Diese Regelungen gelten im Prinzip bereits jetzt schon, wurden von den Ländern bislang aber sehr unterschiedlich streng umgesetzt. Bereits jetzt gibt es keine gemeinsame Linie bei den Schulen: Während einige Ländern die Schulen bis auf die Notbetreuung geschlossen halten, gehen etwa in Sachsen seit Montag Zehntausende Schüler von Abschlussklassen wieder in die Schulen, in Niedersachsen und Hessen sitzen viele Grundschüler wieder im Präsenzunterricht. Diesmal einigte sich die Runde auf eine "restriktive Umsetzung" dieser Maßnahme. Ob diese Zusatzformel Auswirkungen im Schulalltag der Länder hat, muss sich erst noch zeigen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nach dem Gipfel angekündigt, die Grundschulen und Kitas im Land voraussichtlich vom 1. Februar an schrittweise wieder zu öffnen. Er strebe an, Kitas und Grundschulen vorsichtig wieder aufzumachen, "wenn die Infektionslage das zulässt", sagte der Grünen-Politiker nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise. Die endgültige Entscheidung werde man in der kommenden Woche treffen. (fmg mit dpa)

