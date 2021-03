Bund und Länder entscheiden am Mittwoch, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Die Beschlussvorlage einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt schon mal Hinweise auf den weiteren Kurs.

Berlin Bund und Länder wollen am Mittwoch einheitliche Corona-Regeln und Lockerungen vereinbaren. Am Ende kocht jeder sein eigenes Süppchen.

Anfang März, im pandemiemüden Corona-Deutschland: In Brandenburg sind die Gartencenter geöffnet, in Berlin sind sie geschlossen, dafür sind hier die Buchläden offen. In Hamburg wird die Maskenpflicht verschärft, in Potsdam wird sie gelockert. In Nordrhein-Westfalen darf man zur Fußpflege gehen, aber keine Schrauben im Baumarkt kaufen.