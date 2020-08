Eine neuartige Therapie könnte Patienten helfen, die am Coronavirus erkrankt sind. US-Präsident Donald Trump hat sie zugelassen, allerdings ist die Therapie umstritten.

Corona-Pandemie Corona in Brüssel: Die heikelste Reisewarnung der Regierung

Diese Corona-Reisewarnung hat es in sich: Die Entscheidung der Bundesregierung, die EU-Hauptstadt Brüssel als Corona-Risikogebiet einzustufen, wird zur Belastung für den politischen Betrieb in Deutschland und Europa. Reisen mehrerer Bundesminister, die kommende Woche in Brüssel ihre Pläne für die laufende deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorstellen wollten, stehen auf der Kippe.