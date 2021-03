Cyber-Kriminelle nutzen verschiedene Werkzeuge, um Computer zu kapern. Deutsche Ermittler haben die Infrastruktur der als weltweit am gefährlichsten geltenden Schadsoftware "Emotet" übernommen und zerschlagen.

Berlin. Leere Stadien: keine Randale. Homeoffice: Einbrecher in Kurzarbeit. Die Kriminalität ging im Coronajahr 2020 zurück – mit Ausnahmen.

Ein Bundesland nach dem anderen stellt in diesen Tagen seine Kriminalstatistik 2020 vor. Und die Superlativen gleichen sich: Niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1991 (Baden-Württemberg), 1990 (Nordrhein-Westfalen), 1980 (Hessen), oder 1979 (Bayern). In Sachsen liegt sie im dritten Jahr in Folge auf dem niedrigsten Stand seit Anfang der 90er Jahre.