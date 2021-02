Berlin. Einsamkeit und Geldsorgen plagen viele Studierende. An den Hochschulen läuft das zweite Online-Semester – hart an der Belastungsgrenze.

Seit sie im vergangenen Herbst ihr Masterstudium in Frankfurt am Main begonnen hat, hat Carlotta Kühnemann ihren neuen Campus ein Mal gesehen. Seminare, Vorlesungen, Gespräche mit Kommilitoninnen und Kommilitonen – was vor Corona in Hörsälen und Seminarräumen stattfand, ist jetzt online.