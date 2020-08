Ein Gruppe junger Frauen feiert Mitte Juli in Berlin. Künftig könnten solche Szenen wieder mit Corona-Regeln in Konflikt treten.

„Was gilt denn jetzt?“ Das ist die Frage, die sich jeder stellt, der gerade Reisen plant, Geburtstagsfeiern organisiert oder schlicht wissen will, welche Strafe droht, wenn er ohne Maske im Bus erwischt wird. Die Antwort ist: Mal so, mal so. Sechzehn Bundesländer, sechzehn unterschiedliche Corona-Regelungen.