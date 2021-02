Schnelltests sind an sich nichts Neues. Jedoch sind sie aktuell noch sehr unzuverlässig und auch nicht für den privaten Gebrauch gedacht. Das soll sich jetzt aber ändern.

Berlin. In wenigen Wochen sollen die ersten Corona-Tests für den Privatgebrauch in Deutschland zugelassen werden. Wie groß ist der Nutzen?

Pandemie Corona: So könnten uns Selbsttests mehr Freiheit bringen

Zähneputzen, Morgengymnastik, Corona-Test. So könnte für Millionen Bundesbürger der Start in den Tag aussehen. Voraussetzung: zuverlässige und bezahlbare Selbsttests für Laien, die in gigantischer Stückzahl produziert werden. Die ersten dieser Tests stehen jetzt kurz vor der Zulassung – bei Preis und Menge aber gibt es noch große Fragezeichen. Können uns Selbsttests die Freiheit zurückbringen?