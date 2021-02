Trotz mehrerer Rückschläge für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca warnen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Covax-Initiative davor, das Vakzin vorzeitig abzuschreiben. of a virtual WHO press conference

Erst die Corona-Spritze, dann ohne Beschränkungen entspannt in den Urlaub fliegen: Die besondere Reisefreiheit für Corona-Geimpfte rückt in Europa trotz Kritik zügig näher. Als erstes EU-Land hat Griechenland eine entsprechende Vereinbarung mit Israel geschlossen.

Ihre Bürger sollen künftig wieder ohne Auflagen zwischen den Staaten reisen können – wenn sie gegen Covid-19 geimpft sind und dies in einem sogenannten Grünen Impfpass nachweisen können. Quarantänevorschriften und Flugeinschränkungen sollen damit entfallen, wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis in Jerusalem erklärten. Lesen Sie auch: Corona-Impfpass: Reisen bald nur noch mit Impf-Nachweis?

Schon bald sollen auch Besucher aus Israel an der Promenade von Thessaloniki flanieren können. Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Über 60 Prozent der Israelis bereits geimpft

Mitsotakis machte klar, worum es ihm vor allem geht: so schnell wie möglich israelische Touristen in seinem Land zu begrüßen. Über 60 Prozent der Israelis sind bereits geimpft, aber nur vier Prozent der Griechen – vorerst bleibt die Reisefreiheit ziemlich einseitig.

Die Regierung in Athen plant eine ähnliche Vereinbarung auch mit Großbritannien. Griechenland ist dringend auf Tourismuseinnahmen angewiesen. Deshalb setzt Premier Mitsotakis im Alleingang und in einem kleinen Korridor die Reisefreiheit für Geimpfte durch, die er eigentlich für die gesamte Europä­ische Union fordert. Unterstützt wird Griechenland dabei von Zypern. Die Aussichten sind gut: Im Sommer könnte es auch in ganz Europa so weit sein. Auch interessant: EU-Debatte um Corona-Impfpass für freies Reisen

Allerdings, bislang bremsen andere Länder der Europäischen Union noch: Zentrales Argument ist, dass noch gar nicht feststeht, ob Geimpfte nicht doch das Virus weitertragen könnten. Mehrere Vakzin-Hersteller gehen von einem Schutz auch gegen Übertragungen aus, Biontech-Pfizer und Moderna erwarten entsprechende Nachweise bis Ende des Monats.

EU: Bis Sommer Impfangebot für 70 Prozent der Bürger

Zweiter Einwand ist, dass erst eine ausreichende Zahl von Bürgern Gelegenheit haben müsste, sich impfen zu lassen. Aber das kommt: Nach den bisherigen Zielvorgaben sollen im Sommer 70 Prozent der EU-Bürger ein Impfangebot erhalten haben.

Immerhin vereinbarten die EU-Länder im Januar bereits, als ersten Schritt einen möglichst einheitlichen Impfpass einzuführen, der klar und zuverlässig die Covid-Immunisierung dokumentiert und den alle Staaten gegenseitig anerkennen. Mit der Koordinierung sei auf technischer Ebene bereits begonnen worden, heißt es in Brüssel. Lesen Sie hier: Reisen während Corona: Kommt das Ende der Zettelwirtschaft?

Gegenseitig anerkannten Impfnachweise

Schweden und Dänemark preschen vor, kündigen schon entsprechende Dokumente an: Dänemark will erst einen Papier-Corona-Pass, bis zum Frühsommer auch ein digitales Dokument für das Smartphone einführen – damit sollen als Erstes Dienstreisen möglich werden. Schweden will bis zum 1. Juni so weit sein, eng abgestimmt mit der Europäischen Union und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Welche Rechte genau mit einem EU-weiten Zertifikat verbunden wären, wollen die Mitgliedsländer erst noch klären. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides verspricht aber schon, die gegenseitig anerkannten Impfnachweise „werden ein wichtiges Instrument für die Bürger während der Pandemie, aber auch nachdem wir sie überwunden haben.“ Mehr zum Thema: Neue Flex-Tarife: So werden Reisen kostenlos storniert

Polen und Rumänien verzichten bereits jetzt auf die Quarantänepflicht für Einreisende, wenn sie gegen Corona geimpft sind.

Weber: „Die Bürger wollen Sicherheit“

In Brüssel machen unterdessen Politiker Druck: „Die Bürger wollen Sicherheit, wie sie in Zukunft nach einer Impfung reisen können“, sagte der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU). „Ein EU-weites Zertifikat für Geschäftsreisende und Touristen ist eine praktikable Lösung.“

Auch die österreichische Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) drängt, der Impfpass müsse zur Verfügung stehen, sobald viele Menschen geimpft seien – so werde sichere Mobilität als Schlüssel für den wirtschaftlichen Aufschwung wieder möglich. Im Sommer, meint Edtstadler, könne es so weit sein.