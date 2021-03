Der Corona-Lockdown könnte über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängert werden. In Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen soll zudem die Lockerungs-Notbremse konsequent umgesetzt werden. Das geht aus dem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag hervor. de personnes dans un centre de vaccination

Die Fallzahlen steigen, die Intensivstationen füllen sich wieder – und die Corona-Einschränkungen, die noch immer gelten, scheinen dagegen nicht mehr zu wirken. Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Corona-Mutante B.1.1.7 kommen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder heute zusammen, um zu entscheiden, was jetzt noch hilft.

Ein Vorschlag dabei: Ausgangssperren. In der Beschlussvorlage, die vor dem Treffen kursierte und dieser Redaktion vorliegt stehen sie noch in den berühmten eckigen Klammern, die markieren, dass hier noch nichts beschlossene Sache ist. Doch die Möglichkeit steht im Raum – Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 könnte es nach dieser Runde der Regierenden eine Sperrstunde geben.

Corona: Wie sinnvoll sind Ausgangssperren?

Im Papier heißt das „Ausgangsbeschränkung von XX Uhr bis 5 Uhr, sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen“. Als Alternative dahinter angefügt sind verschärfte Kontaktbeschränkungen.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Doch sind Ausgangssperren wirklich sinnvoll? SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Sperrstunde als „Ultima Ratio“, das letzte Mittel also, wie er am Sonntagabend bei „Bild live“ sagte. Doch bei weiterhin so schnell steigenden Fallzahlen dürfte sie aber kaum zu vermeiden sein, denn B.1.1.7 sei auf einen Monat betrachtet „vier- bis achtmal so ansteckend“ sei wie der Ursprungstyp des Virus.

FDP-Chef Lindner kritisiert Ausgangssperren als „unverhältnismäßig“

Und bislang, erklärte Lauterbach, sei es keinem Land gelungen, die Mutante ohne Ausgangsbeschränkungen im Lockdown unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem müsse man versuchen, die Sperre zu verhindern. Die einzige Chance dazu bietet laut Lauterbach ein „sehr strenges Testkonzept“ mit zwei Tests pro Woche in allen Schulen und Betrieben. Die Kapazitäten hierfür würden „gerade fieberhaft aufgebaut“.

Lesen Sie auch:Was PCR-Test, Schnelltest und Selbsttest können

FDP-Chef Christian Lindner, ebenfalls zu Gast bei „Bild live“, lehnt die Ausgangsbeschränkungen als „unverhältnismäßig“ ab und zweifelt auch, ob sie wirklich zur Eindämmung beitragen können. „Wenn sich Angehörige eines Haushalts draußen an der frischen Luft bewegen, sehe ich keinen Grund, ihnen das zu untersagen.“

Interaktiv:Corona-Monitor – Die Zahlen aus Deutschland, Europa und der Welt

Mehrere Länder haben in der Vergangenheit Sperren verhängt

Neu ist die Ausgangssperre als Mittel der Pandemie-Bekämpfung nicht: Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Brandenburg hatten schon vor Weihnachten entsprechende Regelungen erlassen. Mit harten Beschränkungen ab 20 Uhr hatte Baden-Württemberg dabei die strengsten Regeln. Grundlage für die Ausgangssperren ist dabei das Infektionsschutzgesetz.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Die Maßnahme ist darin zwar nicht explizit aufgeführt. Das Gesetz erlaubt es den Behörden aber, im Rahmen von Schutzmaßnahmen Personen zu verpflichten, bestimmte Orte nicht zu verlassen oder nicht zu betreten. Nicht immer halten die konkreten Regelungen aber einer gerichtlichen Prüfung stand: In Sachsen und Baden-Württemberg wurden in Ausgangssperren nach Klagen gekippt.